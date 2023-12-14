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"B12'im yerlerde" kervanı! Bunu yiyenin deposu fulleniyor...

"B12'im yerlerde" kervanı! Bunu yiyenin deposu fulleniyor... Vitamin eksikliği ile mücadele edenlerin beslenmesiyle takviye etmesi gerekir. Özellikle b12 bu konuda en sık yaşanan sorunlardan. İşte B12 deposu bu gıda ile değerleriniz tavan yapacak...