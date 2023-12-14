B12, vücudunuzun normal fonksiyonlarını yerine getirmesi için hayati öneme sahiptir.
B12 vitamini, sinir sistemi fonksiyonları, kırmızı kan hücresi üretimi ve DNA sentezi gibi birçok önemli biyolojik süreçte rol oynar. Bu sebeple, ideal B12 seviyesini korumak gerekir.
B12 vitamini eksikliği, bilişsel fonksiyonları etkileyebilir ve bellek problemlerine, odaklanma güçlüklerine neden olabilir.
Değerlerin yükselmesi için düzenli bir beslenme programı tavsiye edilir. B12 vitamini, genellikle hayvansal ürünlerde bulunan bir vitamindir.
İşte B12 değer düşük olanlar için her gün mutlaka tüketilmesi gereken besin...
B12 deposu
Yumurta sarısı, B12 vitamini, demir, protein ve diğer birçok besin maddesini içerir. Bu nedenle, yumurta, B12 vitamini alımını artırmak için kullanılabilecek bir kaynaktır.
Her gün 1 yumurta tüketmek, değerleri ideal seviyeye taşımak için şarttır.