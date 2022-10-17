Bacaklarda su tutulmasına karşı her gün yapabileceğiniz 6 basit hareket

Bacaklarınızı hem ağır hem de şiş mi hissediyorsunuz? Sorun ödem olabilir. İşte su tutulmasını önlemek için her gün yapabileceğiniz 6 sağlıklı ve çok basit hareket.

Su tutma sadece estetik bir sorun değildir. Şişmiş bacaklar oldukça rahatsız edicidir. Bu nedenle, bacaklarda su tutulmasını önlemek için uygulanacak yöntemler sağlığı iyileştirir.

Ödem veya bir diğer adıyla vücutta su tutulumu, dokulardaki sıvıların durgunlaşarak şişmeye neden olması ve selülit gibi sorunları tetiklemesidir.

Bacaklarınızı genellikle şişmiş ve hatta ağrılı hissediyorsanız, çoğu zaman bunun nedeni sıvıların durgunluğudur.

İşte bacaklarda su tutulmasını önlemek için her gün yapabileceğiniz 6 basit hareket.

Tuzu azaltın

Su tutulmasına karşı savaşın ilk adımı tuzu azaltmaktır. Çünkü diyette fazla miktarda tuz ve içerdiği sodyum, sizi birkaç kilo daha ağırlaştıran miktarlarda bile vücutta su tutmasına neden olur. Salataya tuz bile koymadığınız için bu durum sizi etkilemez diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Çeşitli yemeklere eklediğiniz tuz, toplam yediklerinizin yalnızca üçte biridir. Diğer ikisi her gün, hatta günde birkaç kez yediğiniz yiyeceklerde gizlidir.

Yemeklerinize az miktarda tuz eklemeye devam edebilirsiniz, ancak söğüş, her çeşit peynir, ekmek, kraker, galeta, peksimet ve diğer tüm unlu mamuller ve konserve yiyecekler, cips ve benzeri atıştırmalıklar için sert bir kesim yapın. Gizli tuz kaynakları olan bu gıdalardan bilinçsizce büyük miktarda tuz alabilirsiniz.

Bitkilerin su atıcı özelliklerinden yararlanın

Su tutulmasına karşı koymak için idrar söktürücü, arındırıcı ve iltihap önleyici özelliklere sahip bitkileri kullanın. Karaciğeri, böbrekleri ve sindirim sistemini uyararak su tutulumunu önleyen bitkiler arasında yeşil çay, altın başak, karahindiba, kırmızı asma ve ortosifon (java çayı) bulunur.

İçerdikleri flavonoidler, kumarinler ve triterpenler önemli idrar söktürücü ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Bu doğal ilaçların idrar söktürücü etkisini gösterebilmesi için yeterli miktarda sıvı ile alınması şarttır.

Potasyum açısından zengin yiyecekler yiyin

Vücudun su tutmasına neden olan yiyecekler olduğu gibi bunun tersi yönde hareket ettiren yiyecekler de vardır.

Vücut sıvılarının düzenlenmesinde gerekli olan potasyum açısından zengin besinler tüketerek su tutulumunu tersi yönde hareket ettirebilirsiniz. Potasyum idrar çıkışını uyarır, sodyumun atılmasına yardımcı olur ve su tutulmasının kontrolünü destekler.

Başta kivi, muz, kavun, karpuz, kayısı, patates, ıspanak, rezene, fasulye, bakla, bezelye, sardalya, uskumru, tavuk ve hindi göğsü, badem, ceviz ve çeşitli kuruyemişlerde bol miktarda potasyum bulunur.

Bol su için

Siz de suyun su tutulmasına neden olduğuna inanan büyük bir grubun parçasıysanız, tekrar düşünün. Su faydalıdır, hatta vazgeçilmezdir, çünkü fazla sodyumu seyreltir, aksi takdirde sodyum vücuda zarar verir.

Su tutmayla mücadelede en iyi yardımcılardan biri olan suyu değil tuzu azaltın.

Egzersiz yapın

Sürekli fiziksel aktivite yapmak su tutulmasına karşı büyük bir yardımcıdır. Çok sıkı egzersizler yapmanız gerekli değildir, her gün yapacğınız küçük yürüyüşler bile sağlığınız için fark edilir değişiklikler sağlar.

Her türlü hareket sağlığınız için iyidir. Bisiklete binmek ve tempolu yürüyüş özellikle su tutulmasına karşı etkilidir. Su sporları, hafif jimnastik ve esneme hareketleri de çok faydalıdır. Kısacası, ne yaparsanız yapın önemli olan hareketsiz yaşam tarzını kırmaktır.

Dar giysi ve yüksek topuklu ayakkabı kullanımını sınırlayın

Başta kot pantolonlar olmak üzere çok dar giysiler ve yüksek topuklu ayakkabılar, özellikle bacaklarda şişkinlik açısından rahatsızlık yaratabilir. Her gün bu tür kıyafet ve ayakkabı giymek su tutulmasını tetikler.

Her şeyden önce rahat ve vücudunuzu daha az zorlayan giysiler ve kaliteli ayakkabıları tercih edin.