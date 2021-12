Depresyon tedavisinden alerjilerin önlenmesine kadar vücutta birçok farklı mekanizmayı etkileyen bağırsak florası hakkında bilinmesi gerekenleri ve bağırsak florasını koruyan besinleri sıraladık.

Vücuttaki bakterilerin çeşitleri ve sayıları birçok faktöre bağlı olarak değişir. Vücuttaki bakterilerin varlığı doğumdan itibaren başlar. Doğumdan sonra solunum ve nesnelerle temas başlar. Akrabalar, arkadaşlar ve çocukla iletişim kuran tüm kişiler, vücutta kalıcı olan ya da olmayan bazı benzersiz bakterilerini ona aktarır. Aynı zamanda, bazıları patojeniktir, hastalıklara neden olabilir, bazıları ise gerekli ve faydalıdır.

Birlikte, bir insanda bir bağırsak florasını oluştururlar. Üç yaşına gelindiğinde, çocuk etrafındaki bakterilerin çoğuyla tanışır, bağışıklık sistemi yoğun bir şekilde gelişir. Her insanın bağırsak florası parmak izi kadar benzersizdir.

BAĞIRSAK FLORASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

İşte bağırsak florası hakkında bilinmesi gereken 6 gerçek:

Bakteri Çeşitliliği Önemli

Bakteriler derin sularda ve kutup buzunda bile yaşarlar. İnsan vücudundaki kesin sayılarını hesaplamak imkansızdır, ancak ortalama olarak uzmanlar bu sayının çeşitli türlerde birkaç trilyon olarak tahmin etmektedir. Bu, Samanyolu'ndaki yıldızlardan daha fazladır. Yararlı bakterilerin çoğu, mümkün olduğu kadar çeşitli ve aynı zamanda doğal ürünler tüketen insanlarda bulunur. Bakterilerin, aşırı işlenmiş ve çeşitli kimyasallar içeren gıdalarla insanlara geçmesi daha zordur. Hijyen uygulamaları da bakteriler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bakteriler İyi veya Kötü Olabilir

Bakterilerin bir kısmı, insanların sağlığını ve vücudun normal işleyişini sürdürmesi için gereklidir. Bazen aynı bakteriler hem zarar hem de fayda sağlayabilir. Örneğin, Helicobacter pylori mide ülserine neden olan bir bakteridir. Dünya çapında toplumun yarısının vücudunda bulunur, ancak çoğu taşıyıcıda hastalık belirtileri görülmez. Bu bakterinin neden olduğu enfeksiyonlar antibiyotiklerle tedavi edilir. Helicobacter'in hem biyolojik zararları hem de biyolojik faydaları olduğuna dair birçok kanıt vardır. Bu bakterinin vücutta bulunması mide için kötüdür ve reflü belirtilerine neden olabilir ancak boğaz için iyidir.

Probiyotikler Depresyonu Tedavi Eder

Uzmanlar, bağırsak bakterileri ve beyindeki kimyasallar arasındaki bağlantıyı yıllardır araştırıyorlar. Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayınlanan bir araştırma fareler üzerinde yapıldı. Kemirgenler lactobacillus Lactobacillus rhamnosus aldı ve anksiyete ve depresif belirtileri azaldı. Bunun duygusal davranışı düzenlemeye yardımcı olan gama-aminobütirik asitten kaynaklandığına inanılıyor. Yararlı bakteriler, yoğurt da dahil olmak üzere birçok fermente süt ürününde bulunur. Bu nedenle, ruh halinizi iyileştirmek ve anksiyeteden kurtulmak istiyorsanız diyetinize özellikle fermente süt ürünlerini ekleyin.

Florayı Baştan Düzenlemek Kolay Değildir

Uzmanlar bakterilerin sindirime yardımcı olduğunu ve bağışıklığı desteklediğini öğrendiğinde, vücudu faydalı bakteriler ile doldurmanın yollarını aramaya başladı. Bu, özellikle faydalı bakterilerin patojenik bakterilerle birlikte öldüğü antibiyotik tedavisinden sonra çok önemlidir. Uzmanlara göre probiyotik takviyeler oldukça popüler ancak çok az faydası var. Gerçek şu ki, birkaç ürün yardımıyla birkaç bin türden bağırsak florasını restore etmek imkansız. Bir antibiyotik tedavisinden sonra, bir uzmana danışmak ve temel florayı restore etmek için doğru ürünleri bulmak ve fermente süt ürünlerine ve halan turşusu gibi gıdalara güvenmek daha iyidir.

Flora Alerjilerle İlişkilidir

Kopenhaglı araştırmacılar, 411 çocuğun tıbbi kayıtlarını ve analizlerini inceledi. Doktorlar, bağırsaklarında daha az farklı bakteri bulunanların alerjik reaksiyonlara daha yatkın olduğunu tespit etti. Bağışıklık sisteminin işleyişini etkileyecek spesifik bir koruyucu bakteri bulunmadı. Ancak uzmanlar, stafilokoklar gibi bazı bakterilerin alerji riskini artırabileceğini belirtti. Bunun nedeni, floranın diğer üyeleri için zararlı olmalarıdır.

Bakteriler Davranışı Etkiler

Mikroorganizmalar sadece bir kişinin sağlığını ve ruh halini değil, aynı zamanda tercihlerini de etkileyebilir. Bu ilginç keşif Oxford Üniversitesi'ndeki uzmanlar tarafından yapılmıştır. Toxoplasma gondii bakterisinin, nasıl giyindikleri de dahil olmak üzere insanlar üzerindeki etkilerini incelediler. Bu mikroorganizma hakkında daha önce yapılan araştırmalarda, farelerin kedilerden korkmamasını sağlayarak onları kolay av haline getirdiği gözlemlenmiştir. Bakteriyle enfekte olan erkekler görünüşlerini önemsemez hale gelir; kadınlarda bu gösterge çok net bir şekilde ifade edilmemiştir. Aynı zamanda, bu bakteri sosyal davranışı etkiler; erkekler kuralları çiğnemeye eğilimli hale gelir ve kadınlar aşırı sosyal hale gelir. Dünya çapında insanların yaklaşık üçte biri, Toxoplasma gondii'nin asemptomatik taşıyıcılarıdır ve bundan habersizdir. Bu bakterinin neden olduğu bir hastalık olan toksoplazmoz, çoğu durumda kolayca düzelir. İstisnalar hamile kadınlar, bağışıklığı azalmış insanlar ve hayvanlardır.

BAĞIRSAK FLORASINI KORUYAN 7 BESİN

Bağırsakta iyi bakterilerin büyümesini destekleyen ve kötü bakterilerle savaşan, bağışıklığınızı ve sağlığınızı güçlendiren mükemmel bir dengeyi koruyan yiyecekler vardır. Bunlara prebiyotik ve probiyotik denir.

İşte bağırsak florasını koruyan besinler:

Kefir

Şüphesiz probiyotiklerin kralıdır. Hazır olarak da satın alınabilmesine rağmen, bir miktar maya eklenmiş bir süt, çay veya su bazıyla evde hazırlanabilir. Asit aroması ile içecek olarak, meyve veya fındıklı bir smoothie'de, salata sosu olarak veya soğuk çorbaların bir parçası olarak idealdir.

Ekşi Maya

Ekşi maya ile yapılan ekmek bağırsak florasına probiyotik sağlar. Ekşi mayada doğal olarak hamuru fermente etmeye yardımcı olan çok sayıda bakteri vardır. Bu tür ekmeklerin avantajı midenizde sindiriminin çok daha kolay olmasıdır.

Elma

Elmalar, bağırsak floranızdaki iyi bakteriler için gerçek gıda görevi gören bir tür çözünür lif olan pektin içerir, bu nedenle prebiyotik bir gıda olarak kabul edilir. Pektin ayrıca bağırsakta taşıma etkisine sahip olduğu için kötü kolesterolün (LDL) dışkı yoluyla atılmasına yardımcı olur . Lifin çoğu kabuğundadır, bu yüzden iyice yıkayın ve soymayın.

Kombucha

Antik Çin'de ölümsüzlük çayı olarak bilinir. Bakteri ve mayaların simbiyotik kültürü adı verilen bir dizi bakteri ve maya tarafından fermente edilen çaydan yapılan bir içecektir. Tadı elma sirkesini andırır ancak harika bir probiyotik etkiye sahiptir.

Yoğurt

Kesinlikle en popüler ve en çok tüketilen probiyotiktir. Mümkün olduğu kadar taze ve doğal, tercihen organik olması, daha fazla sayıda faydalı bakteri içermesi açısından önemlidir.

Lahana Turşusu

Fermente lahana, tüm fermente sebzeler gibi büyük probiyotik özelliklere sahiptir. Kefir veya yoğurt eşliğinde harikadır. Ananas, kuru üzüm, elma ve havuç salatası veya sebzelere, patateslere veya etlere harika bir şekilde eşlik edebilir. Fermente sebzeleri iri tuzlu temiz bir kavanoza koyup 15 gün bekleterek evde kendiniz hazırlayabilirsiniz.

Soğan

Soğan, sarımsak, enginar ve ıspanak mükemmel bir prebiyotik gıda olarak kabul edilir. Bu sebzeler, sindirilmeden bağırsağa geçen ve iyi bakteriler için besin görevi gören bitki lifine benzer inülin gibi bileşikler içerir. Soğan ister çiğ ister pişmiş olsun yüzde 8'e kadar prebiyotik madde içerir, bu nedenle günlük olarak alınmalıdır.