Bağırsak sağlığını korumak için önemli 10 ipucu

Bağışıklık hücrelerinin çoğunun yaşadığı yer olan bağırsakların içerdiği çeşitli iyi ve kötü bakterilerin dengesi, hayati derecede önem taşıyor. İşte bu dengeyi korumak için etkili ipuçları.

Bağırsak sağlığı genel sağlık için oldukça önemlidir. Özellikle geçirgen bağırsak sendromu olan kişilerde şişkinlik, gıdalara karşı aşırı duyarlılık ve ağrı gibi semptomların görülme riski çok daha yüksektir.

Bağırsaklarda insan vücudunun geri kalanından daha fazla bakteri yaşar ve bağırsaklar aynı zamanda bağışıklık sistemindeki hücrelerin yüzde 60'ından fazlasını barındıran en büyük bağışıklık organıdır.

Bu nedenle bağırsak bariyerinin işlevine gereken özen gösterilmelidir çünkü bağırsaklar hastalıklara karşı savunmada çok önemli bir rol oynar.

BAKTERİ TÜRLERİNDEKİ DENGESİZLİK GEÇİRGENLİĞİ ARTIRIYOR

Bakterilerin veya endotoksinlerden oluşan disbiyoz olarak bilinen bağırsak bakterileri veya bağırsak florası bileşimindeki bir dengesizlik, kronik iltihaplanma ve cerrahi komplikasyonların arka planındaki anahtar faktörlerden biridir. Bağırsak florasının bileşiminin bağırsak geçirgenliğinin oluşumunda rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Bağırsak bakterilerinin bileşiminin son yıllarda özellikle Avupa ve Amerika'da önemli ölçüde değiştiği ve bakteri miktarının kırsal alanlarda yaşayanlara kıyasla şehir hayatı sürenlerde daha az olduğu tahmin ediliyor. Bazı araştırmacılar, bağırsak florasındaki bir dengesizlik sonucunda vücudun bariyerlerinin çoğunun canlı mikroorganizmalara karşı geçirgen hale geldiğine inanıyor. Ayrıca kronik stresin tüm bu süreci tetiklediği tahmin ediliyor.

Bağırsaklarda bir sorun olduğunda bu, vücudun geri kalanının da sağlıklı olmadığı anlamına gelir. Sorunlu bağırsaklara gıda intoleransları, alerjiler, fibromiyalji (kas ağrısı ve yorgunluk), kimyasal duyarlılık, vücutta vitamin ve minerallerin yetersiz emilimi neden olur.

SAĞLIKLI BAĞIRSAK İÇİN 10 ÖNEMLİ İPUCU

Genel olarak bağırsak sağlığı için dikkat edilmesi gereken 10 durum şunlardır:

- Rafine karbonhidratlar, tahıllar, beyaz ekmek, pirinç, makarna ve patates gibi gıdaların alımını en aza indirin. Bunlar ince bağırsakta yüksek oranda emilen ve bağırsak florasına minimum faydası olan besinlerdir.

- Günlük basit şeker alımını 25 gramın altında tutun.

- Pastırma, salam, sosis gibi işlenmiş et tüketimini en aza indirin.

- Antioksidanlar, lifler, mineraller ve değerli besinler açısından zengin taze ve çiğ lahana, taze baharat ve sebze alımınızı büyük ölçüde artırın. Zerdeçal gibi baharatlar bağırsak florasının çeşitliliği, büyümesi ve işlevi ile vücuttaki bağışıklık fonksiyonlarının gelişmesi için büyük önem taşır.

- İltihabı tetikleyen birkaç gün beklemiş kırmızı et, sert peynirler ve dondurmada bol miktarda bulunan mikrobiyal kaynaklı endotoksinlere maruz kalmamak için bunlardan uzak durun.

- Kazein, glüten ve zein gibi maddelere bir duyarlılığınız varsa bunlar açısından zengin gıdaların alımını azaltın veya bırakın.

- Karabuğday, amaranth, chia, acı bakla, kinoa gibi lif ve protein yönünden zengin, kalori değeri düşük besinler tüketin.

- Fasulye, bezelye, nohut, mercimek, fındık ve badem alımınızı artırın. Bu besinler besin ve mineraller açısından olağanüstü derecede zengindir. Düşük sıcaklıklarda hazırlanmış olmaları, zengin bir bağırsak florasının korunması için büyük önem taşımaktadır.

- Sadece gerçekten ihtiyacınız olan ilaçları alın, çünkü ilaç bağırsak florasına zararlıdır.

- Yeterli dozda D vitamini ve omega 3 alımı vücutta iltihaplanmaya karşı gereklidir ve sağlıklı bir mikrobiyota için önemlidir. Bu nedenle alımlarına dikkat edin.