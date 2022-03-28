Bağırsakları makine gibi çalıştıran kür! Kuru dut ve yoğurt karışımı..

Bağırsakları makine gibi çalıştıran kür! Kuru dut ve yoğurt karışımı..

Bağışıklık sistemini destekleyici yoğurt ve sindirim sistemini çalıştıran kuru dutu birlikte tüketmek, kabızlık başta olmak üzere birçok sağlık problemine şifa oluyor.

Vücudun ikinci beyni olan bağırsaklarımız, yediklerimizden doğrudan etkileniyor.

Bu açıdan ne tüketip tüketmediğiniz sindirim sistemi sağlığınız açısından kritik bir öneme sahiptir.

Kabızlık sorunu yaşayanlar genellikle kuru meyveler ve probiyotik değeri açısından yüksek yoğurt ve süt gibi gıdaları tercih eder. Özellikle kuru kayısının tuvalete çıkarttığı halk arasında yaygındır.

Ancak kuru meyveler arasında biri daha var ki, kayısı sevmeyenler için iyi bir alternatif: Kuru dut...

Kuru dutun içeriğinde yüksek oranda C vitamini ve demir bulunur. Bunların dışında K vitamini, potasyum ve E vitamini yönünden de zengindir.

İşte bağırsakları çalıştıran kuru dut ve yoğurt kürünün faydaları...

BAĞIRSAKLARIN İLACI: KURU DUT VE YOĞURT KARIŞIMI

Kuru dut lifli yapısı dolayısıyla bağırsakların düzenli çalışmasına da oldukça yardımcı oluyor.

Hem sindirim sistemini düzenlemesi hem de tatlı krizlerini sağlıklı atlatmanız açısından kuru dutun yoğurt ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilir.

Birçok bilimsel çalışmada dutun kan şekerini dengeleyici özelliği üstünde durulmuştur. Dutun içerdiği DNJ (1-deoksinojirimisin) isimli madde besinlerin sindiriminde görev alan bir enzimi baskılayarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu da kan şekerinin kontrolünü sağlar.