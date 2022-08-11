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    Bağışıklığımızı nasıl koruruz

    Bağışıklık, hepimiz için her dönemde çok önemli bir konu iken koronavirüs salgını vakalarının yavaş yavaş artmasıyla tekrar gündeme geldi.
    • 11.08.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 12:01
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    Bağışıklığımızı nasıl koruruz

    Mayıs sonu itibarıyla hastaneler hariç tüm kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu kalktı. Halbuki vakalrın arttığı bu dönemde hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için daha temkinli olmalıyız.

    Risk devam ediyor

    Zorunluluğun kalkmasıyla birlikte koronavirüse karşı aldığımız önlemleri de gevşetmeye başladık. Oysaki hastalık riski devam ediyor.

    Bağışıklığımızı nasıl koruruz #1

    Takviyelerin hastalıklarla mücadelede rolü büyük

    Uzmanlar ise vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasit içeren özel hazırlanmış besin desteklerinin önemine dikkat çekiyor.

    Bağışıklık sistemini desteklemek adına özel olarak hazırlanmış; vitamin, mineral, antioksidan ve aminoasitlerin dengeli kombinasyonunu içeren takviyeler, hastalıklarla mücadelede önemli rol oynuyor.

    Bağışıklığımızı nasıl koruruz #2

    Besin eksikliği aşıların etkisini azaltıyor

    Yapılan çalışmalar besin eksikliği yaşayan toplumlarda aşılara daha düşük yanıt oluştuğunu ve mikro besinlerin özellikle de A, C, D ve E vitaminleri ile selenyum ve çinkonun aşıların etkinliğini arttırdığını gösteriyor.  Uzmanlar aşılamanın öncesinde ve sonrasında sağlıklı beslenmenin öneminin altını çiziyor.

    Bağışıklığımızı nasıl koruruz #3


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