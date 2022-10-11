Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık güçlendiren besinler nelerdir? O besinler ne virüs bırakıyor ne bakteri!

Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık güçlendiren besinler nelerdir? O besinler ne virüs bırakıyor ne bakteri!

Sonbaharın gelmesiyle hastalıklar çoğaldı. Vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını arıyor. Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık güçlendiren besinler nelerdir? İşte detaylar…

Kış mevsimi yaklaştıkça bağışıklık sistemi daha kolay düşüyor ve güçlendirmek en önemli konu haline geliyor.

Soğuk algınlığı virüsü ve çeşitli bakteriyel hastalıkların en iyi yolu ise bağışıklık sistemini güçlendirmektir.

Bazı besinler doğru tüketildiği zaman, ilaçlar kadar etkileyici bir güce sahip oluyor. İlaç kullanmak yerine doğal yöntemlerle hastalıklara engel olunabilir.

Doğru besinler doğru zamanda tüketildiği zaman sağlıklı bir bağışıklık sistemine kavuşulabilir.

Sonbahar aylarında artan hastalıklar sebebiyle vatandaşlar “Bağışıklık nasıl güçlenir? Bağışıklık güçlendiren besinler nelerdir?” sorularını araştırmaya başladı. İşte o besinler…

Bağışıklığı güçlendirmenin yöntemleri nelerdir?

Uzmanlar, bağışıklık sistemini güçlendirmek için A, C, D ve E Vitamini açısından zengin gıdaları yemeyi öneriyor. Bu vitaminler dışında çinko ve demir açısından zengin besinler de hastalıkları minimum seviyede tutuyor.

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Kale - A, C ve K vitaminleri yönünden zengindir.

Ispanak – C vitamini ve antioksidanların en zengin kaynaklarından biri

Zerdeçal - daha sağlıklı bir bağışıklık sistemi için anti-inflamatuar ve antioksidan içerir

Çinko, bağışıklık sisteminin bakteri ve virüslerle savaşmasına yardımcı olur. Simply Health'e göre çinko bakımından zengin besinler arasında istiridye, kırmızı et, ceviz, yumurta, badem, tavuk ve karabuğdayda bol miktarda bulunur.

NHS'ye göre demir açısından zengin gıdalar arasında karaciğer, kırmızı et, fındık, kuru meyve, zenginleştirilmiş kahvaltılık tahıllar ve soya fasulyesi unu bulunur.