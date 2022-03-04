Bahar alerjilerinde uzak durulması gereken 7 durum

İlkbaharın gelmesiyle birlikte tetiklenen bahar alerjileri, birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlar ise alerji durumunu kötüleştirebiliyor. İşte dikkat edilmesi gerekenler.

Güneş, güzel hava, açan rengarenk çiçekler ve yeşil çimenler, kışın sonu ve baharın başlangıcını haber veriyor. Ancak, herkes baharı dört gözle beklemiyor çünkü bahar alerjileri dünya çapında milyonlarca kişiyi etkiliyor.

Alerjiler, vücudun normalde zararsız maddelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanır ve küf, toz, böcek, belirli yiyecekler veya polenlerden kaynaklanabilir.

Mevsimsel alerjilerin en yaygın nedeni polenlerdir. Yaşadığınız yer, mevsimsel alerjilerin başlangıcını, bitişini ve alerjik reaksiyonunuzun şiddetini önemli ölçüde etkileyebilir. Bahar alerjileri, daha sıcak bölgelerde Şubat ayında başlayabilir ve yaza kadar sürebilir.

Alerjiler kuru, güneşli ve rüzgarlı günlerde şiddetlenir. Kuru ve güneşli günler, ağaçların polen saldığı ideal koşullardır, bu da havada daha fazla polen olacağı anlamına gelir. Rüzgarlı günlerde polen havada daha fazla yayılır ve bu da alerjileri kötüleştirebilir. Fırtınalı ve yağmurlu günler alerjisi olan kişiler için en iyisidir çünkü şiddetli yağmur havadaki polenleri temizleyerek geçici bir rahatlama sağlar.

ALERJİ BELİRTİLERİ

Alerjiler genel olarak burun akıntısı, gözlerde kaşıntı ve hapşırmayla kendisini gösterir. Yaygın alerji belirtileri arasında gözlerin altındaki koyu halka oluşması, gözlerin yaşlanması, sinüslerin şişmesi, burnun tıkanması ve burun ve boğazda karıncalanma bulunur.

Daha az yaygın alerji belirtileri baş ağrısı, yüz ağrısı, kulak ağrısı ve koku alma duyusunun kaybı veya azalmasıdır.

Bahar alerjilerinin tedavisi yoktur, ancak belirtileri hafifletmenin birkaç yolu vardır. Evinize girer girmez kıyafetlerinizi çıkarıp yıkayarak polenleri evinizin içine sokmaktan kaçının. Evin içinde ayakkabı giymeyin. Dışarıda giydiğiniz her şeyi tekrar giymeden önce yıkayın. Ayrıca, polenler liflere kolayca yerleşeceği ve daha sonra giydiğinizde belirtilere neden olacağı için giysilerinizi dışarıda kurutmaktan kaçının.

Özellikle polen seviyelerinin en yüksek olduğu sabahlar eve polen girmesini önlemek için pencereleri kapalı tutun. Mümkün olduğunca sık yatak takımını değiştirin ve tozu, zemini, mobilyaları ve perdeleri temizleyin.

Dışarıya çıkardığınız evcil hayvanlarınız varsa tüylerinden polenleri temizlemek için nemli bir havlu kullanın. Sabahları açık hava egzersizlerini atlayın çünkü sabah saatlerinde polen seviyesi en yüksekte olur. İç mekanlarda egzersiz yapın veya akşamları dışarıda egzersiz yapın. Ayrıca, saçlarınız çok fazla polen depolayabileceğinden bir şapka veya bone takın.

ALERJİLERİ KÖTÜLEŞTİREBİLEN 7 DURUM

Polen haricinde bahar alerjilerinin durumunu kötüleştirebilen günlük alışkanlıklar da vardır.

Meyve ve Sebzeler

Bahar alerjielri yaşıyorsanız veya polen alerjiniz varsa besin alerjisinin ağız ve boğazla sınırlı olan bir tipi olan oral alerjik sendrom yaşayabilirsiniz. Polen-besin alerjisi olarak da adlandırılan bu durum nedeniyle bazı meyve ve sebzeleri tüketmede sorun yaşayabilirsiniz. Araştırmalar polen alerjisi olan kişilerin üçte birinin de bu sendromu yaşadığını göstermiştir.

Bu sendrom elma, armut ve domates gibi bazı çiğ gıdaların yüzeyinde bulunan proteinden kaynaklanır. Polen ve gıda proteinleri birbirine yakın yapılardır, bu nedenle vücudunuz polen yuttuğunuzu düşünür. Bu genellikle boğazda ve ağızda kaşıntı ve öksürük gibi belirtilere yol açar. Bu yiyeceklerden kaçınmak veya kabuklarını soymak ve pişirmek bu alerjiyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Kontak Lensler

Polen seviyeleri yükseldiğinde, gözlük takmanız önerilir. Sebebi çok basittir; polen gözünüze çarparsa orada kalır, böylece daha da fazla sorun yaşayabilirsiniz. Yumuşak kontakt lensler geçirgenlikleri nedeniyle havadaki polen veya duman gibi tahriş edici maddelerin emilmesine özellikle yatkındır. Kontak lenslere alışkınsanız ve lensleri gözlükle değiştirmek istemiyorsanız, her gün değiştirdiğiniz tek kullanımlık lensler kullanabilir ve böylece polen birikmesini önleyebilirsiniz.

Parfümler ve Mumlar

Parfüm eklenen her şey göz kapağı ve burun mukozasını tahriş edebilir ve buna parfüm, kokulu mumlar ve tütsü dahildir. İster bir mağazada olun, ister sokakta yürürken, dışarıdaki kokulardan kaçınmak neredeyse imkansızdır. Ancak yapacağınız en iyi şey onları evinizden uzaklaştırmaktır.

Sigara

Sigarayla ilgili uzun sağlık sorunları listesine alerji sorunlarını da ekleyin. İster normal ister pasif içicilik olsun, uzmanlar tütün dumanının alerjisi olan kişiler üzerindeki olumsuz etkisi konusunda uyarıyorlar. Tütün dumanının solunum yolları üzerindeki olumsuz etkileri, alerjilerin kötüleşmesine neden olabilir, bu nedenle maruziyetin minimumda tutulması önerilir.

Yüzme Havuzları

Klorlu bir havuzda yüzmek veya yakınlarda oturmak bile alerjiniz için kötü olabilir. Ancak polenlerin bulunduğu açık havada olmadıkları için kapalı havuzların sorunu çözebileceğini düşünüyorsanız, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Kapalı havuzlar açık havuzlardan daha kötüdür çünkü klor küçük bir alanda kalır, bu nedenle her iki havuz türünden de kaçınmak en iyisidir.

Alkol

Alkol ve özellikle kırmızı şarap alerji semptomlarını kötüleştirebilir. Bazı insanlar, alerji semptomlarını şiddetlendiren hem bira hem de şarapta bulunan doğal bileşikler olan sülfitlere karşı çok hassastır.