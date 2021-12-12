Bakan Koca açıkladı, Omicron varyantı Türkiye'de! İşte Omicron varyantının görüldüğü iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Güney Afrika'da tespit edildikten sonra hızla dünyaya yayılan Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Peki Omicron varyantı nerelerde, hangi illerde var?

Çok sayıda mutasyonu içerisinde barındıran koronavirüsün yeni varyantı olarak duyurulan Nu, diğer adıyla Omicron varyantı dünya genelinde endişe yaratmaya devam ediyor.

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve ülkelerin aldığı önlem ve kısıtlamalara rağmen yayılmaya devam eden varyanta karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) harekete geçerken, varyantla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Büyük bir korkuya neden olan yeni varyant, Türkiye'ye de sıçradı. Konuyla ilgili açıklama, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca Bakan Koca, bu mutasyonla ilgili güncel verileri aktarırken aşıların varyant üzerindeki etkisi ve Nu varyantının yayılışı hakkında da bilgi verdi.

Peki Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Omicron varyantı Türkiye'de nerelerde, hangi illerde var? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

OMİCRON VARYANTI TÜRKİYE'DE NERELERDE, HANGİ İLLERDE VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü belirterek, ''Şu ana kadar toplam 6 vaka tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de olmak üzere. Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Belirtileri hafif, ayakta takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar. Omicron varyantıyla ilgili vatandaşımız şuan tedirgin olmasın. Biz bu varyantlarla ilgili şu anda bulaşıcılığın daha fazla olduğunu ama etkisinin daha düşük olabileceğini düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşlarımızın tedbirlere sıkı bir şekilde uymasıdır.''





OMİCRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan koronavirüsün yeni mutasyonunu, "Endişe Mutasyonu (VOC)" olarak sınıflandırdı ve mutasyonun yeni adını "Omicron" olarak belirledi.

Omicron bir diğer adıyla nu varyantı, DSÖ tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen Güney Afrika Doktorlar Birliği'nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, hastalığın getirdiği belirtileri ve etkilerini kamuoyuna açıkladı.

İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, belirtilerin diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, ''Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir.'' dedi.

18 Kasım'da aşırı yorgunluk gösteren ve diğer semptomları da gösteren dört kişilik bir aileye baktıktan sonra Güney Afrika Aşı Danışma Komitesi'ne bilgi veren Coetzee, ''Semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalardan çok farklıydı ve daha hafif geçiyordu. Aşırı yorgunluk ve halsizlikleri vardı.'' dedi.

Hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyleyen Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor.'' diye konuştu.

AŞILAR YENİ MUTASYONA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Sözlerini sürdüren Bakan Koca, yeni varyant üzerinde aşıların etkisini değerlendirdi.

''Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.''

SON ALTI AYDA AŞI OLANLAR GÜVENDE

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada büyük başarı sağlayan İsrail'den dikkat çekici bir açıklama geldi. İsrailli yetkililer son 6 ay içinde iki doz koronavirüs aşısı olanların Omicron varyantına karşı korunduğunu duyurdu.

Şu ana kadar dört Omicron varyantı tespit edilen ülkenin Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, ''Son 6 ayda iki doz aşı olan ya da üçüncü doz aşı olanlar Omicron varyantına karşı korunuyor. Önümüzdeki günlerde aşının bu varyanta karşı korumaetkisi ile ilgili daha doğru bilgiye ulaşacağız fakat umutluyuz. İlk belirlemelere göre iki doz aşının ya da üçüncü doz aşının bu varyanta karşı koruma sağladığını görüyoruz.'' dedi.