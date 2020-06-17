Bakan Koca: Kötü örneğe son bir kez bakın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası, Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılar yapıyor. Ancak Twitter hesabında kapak olarak paylaştığı, maskesini çenesinin altında tuttuğu fotoğraf, takipçileri tarafından eleştirildi.

"KÖTÜ ÖRNEĞE SON KEZ BAKIN, ÇIKARIM YAPIN"

Bunun üzerine Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.