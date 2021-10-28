Bakan Koca'dan 3. doz aşı çağrısı: Aksatmayın, çünkü..

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri dün bir toplantı gerçekleştirirken, Koca toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca açıklamasında üçüncü doz aşılara ilişkin bir çağrı yaptı.

Koronavirüsle mücadele etmek için aşılamanın önemi her geçen gün artarken, Türkiye bu konuda en iyi ülkelerin başında geliyor.

Aşılama çalışmalarının hızla devam etmesinin dışında, aşı yaptırmayanlar ise vaka artışına katkı sağlıyor.

Hem Bilim Kurulu üyeleri hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Aşı olmayı reddeden ve koronavirüse yakalanan hastaların, yoğun bakımda yatma oranı artıyor.

Bu durumdan kurtulmak için ilk ve ikinci doz aşıları zamanında olmak, kurallara uymak gerekiyor.

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs salgınında yaşanan bu gelişmeleri değerlendirmek için, dün bir toplantı yaptı.

Koca yapılan Bilim Kurulu sonrası Youtube üzerinden önemli açıklamalar yaptı ve 3. doz aşılara değindi.

Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü doz aşılara ilişkin hangi çağrıyı yaptı? İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar...

FAHRETTİN KOCA'DAN ÜÇÜNCÜ DOZ ÇAĞRISI

Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, üçüncü dozun önemine vurgu yaparak aksatılmamasını söyledi:

"İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır.

Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir.

Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı."