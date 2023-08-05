Bakan Koca'dan sıcak hava uyarısı: Pek çok riske yol açıyor Yurt genelinde etkisini gösteren sıcak havalar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı niteliğinde bir paylaşım geldi. Bakan Koca sosyal medyadan, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın tavsiyelerini içeren videolu paylaşım yaptı.

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Aşırı sıcaklar Ağustos ayıyla birlikte etkisini artırmaya başladı. Vatandaşlar serinlemenin yollarını araştırırken, aşırı sıcaklarda dikkat edilmesi gereken hususlar da önem arz ediyor.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları aşırı sıcak havalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor"

Bakan Koca sıcak havanın kalp ve damar hastalıklarında tetikleyici olabileceğine dikkat çekerek, kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için önemli tavsiyelerde bulunduğu videoyu paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti:

"Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir."

"Kalp damar hastalığı olan insanlarda kanın yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir"

Bakan Koca ayrıca videolu paylaşımında Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın tavsiyelerine de yer verdi.

Tolunay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Artan hava sıcaklığıyla birlikte kan, cildimize doğru yoğunlaşır ve oraya yönlenir. Kanın cildimize yönlenmesi terlemeyle sonuçlanır. Terlemeyle birlikte sıvı kaybı olur ve vücudumuzda dolaşan kanın miktarı azalır. Kalp damar hastalığı olan insanlarda kanın yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir. Kalp yetersizliği hastalarımız, vücuttaki suyu atmak için idrar söktürücü kullanırlar. Terlemeyle birlikte kayıp aynı zamanda idrar söktürücüyle kayıp böbrek yetersizliklerine sebep olabilir. Bu kalbin üzerinde önemli bir iş yükü oluşturur. Aynı zamanda terleme ile birlikte attığımız tuz ve diğer elektrolitler, ritim bozukluğu hastalarımızda çarpıntı olarak gelebilir."

"Güneş'in en yoğun olduğu öğlen saatlerinde dışarıda kalmamaya dikkat etmeliyiz"

Tolunay konuşmasını şu şekilde sürdürdü: