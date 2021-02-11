Bakan Soylu'dan 112 Günü paylaşımı: Gereksiz meşgul etmeyelim

Acil çağrıların farkındalığını artırmak amacıyla kutlanan 112 Günü kapsamında paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gereksiz çağrılarla acil çağrı merkezlerimizi meşgul etmeyelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tüm personelin 112 Günü'nü kutladı.

'GEREKSİZ ÇAĞRI' UYARISINDA BULUNDU

Gereksiz çağrılar ile acil çağrı merkezlerinin meşgul edilmemesi için çağrıda bulunan Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Farkındalığını artırmak amacıyla her yıl 11 Şubat tarihi ’112 Günü’ olarak kutlanıyor. Fedakarca ve özveriyle görevini yapan tüm personelimizin 112 Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Lütfen gereksiz çağrılarla acil çağrı merkezlerimizi meşgul etmeyelim." ifadelerini kullandı.