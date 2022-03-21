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- Bakırköy’de, doktoru ve güvenlik görevlisini darbeden şahıs yakalandı
Bakırköy’de, doktoru ve güvenlik görevlisini darbeden şahıs yakalandı
- İHA
- 21.03.2022 - 08:59
- Güncelleme : 21.03.2022 - 09:04
Bakırköy’de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servis bölümünde, dün akşam saat 18.00 sıralarında bir şahıs hem doktoru hem güvenlik görevlisini darbetti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün araştırmasına göre, M.K. isimli şahıs acil servisi önündeki şeritleri geçmek istedi.
KENDİSİNE ENGEL OLAN DOKTORU DARBETTİ
Hastanede çalışan güvenlik görevlisi T.Ö ve akşam serviste çalışan Doktor M.S.D., M.K.’ye engel olmaya çalıştı.
Güvenlik görevlisi M.K.'ya beklemesi gerektiğini söyleyince tartışma çıktı.
Saldırgan M.K, güvenlik görevlisine tokat atıp doktoru da darbetti.
Bakırköy’de, doktoru ve güvenlik görevlisini darbeden şahıs yakalandı VİDEO
GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan olay, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı.
ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK
'Kasten Yaralama' suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K.’nin, adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
"HEPİNİZİ GÖMMEZSEM ADAM DEĞİLİM"
Kavga anı hastanede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntüde M.K.'nin, "Hepinizi gömmezsem adam değilim" dediği anlar saniye saniye görüntülendi.