Haberler

Sağlık Haberleri

Bakırköy’de, doktoru ve güvenlik görevlisini darbeden şahıs yakalandı

Bakırköy’de, doktoru ve güvenlik görevlisini darbeden şahıs yakalandı

Hastanede acil servisdeki güvenlik şeridini geçen şahıs, kendisine engel olan doktoru ve güvenlik görevlisini darbetti. O anlar, kameralar tarafından kaydedildi.