Petrol
91.65
-1.30%
Euro
19.2547
-0.41%
Dolar
18.6183
0.16%
Altın
1.056
-0.34%
Borsa
4581
-1.88%
Bitcoin
315.068
-0.74%
BTXN Coin
6.38
-8.72%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Balgamı anında söküp atıyor: Pekmeze 1 kaşık ekleyip için! 'Boşuna beklemişim' dedirtiyor...

    Balgamlı öksürüğe çare arayanların yardımına tereyağlı pekmek koşuyor. Günde 1-2 kaşık tereyağı ve pekmez karışımı içen, balgam derdinden kurtuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balgamı anında söküp atıyor: Pekmeze 1 kaşık ekleyip için! 'Boşuna beklemişim' dedirtiyor...

    Soğuk havalar geldi, öksürükler de başladı. Özellikle balgamlı öksürük oldukça rahatsız edici olabiliyor.

    Yaş farketmeksizin herkeste görülebilen balgam, grip ve sinüzit gibi hastalıkların sonucunda geniz akıntısı ile oluşur.

    Genizde biriken balgam boğaza inerek vücuttan kendini atmak ister, böylece de öksürük ile birlikte gelir.

    İlaçların yanı sıra balgam söktürücü doğal tarifler en çok annelerin terciih oluyor. "Balgam söktürücü doğal ilaç," "Balgamı ne söker", "Balgama ne iyi gelir", "Evde balgam söktürücü ne yapılır" gibi sorular araştırılıyor.

    Balgamı anında söküp atıyor: Pekmeze 1 kaşık ekleyip için! Boşuna beklemişim dedirtiyor... #1

    Balgam söktürücü karışım

    İşte en basit tarifiyle balgamı söküp atmanıza yardımcı bir doğal şurup: Tereyağlı pekmez

    Bir cezveye 1 su bardağı pekmezi ve 1 kaşık tereyağını koyup kaynatın. Hafif kaynaması yeterli olacaktır. Ardından karıştırırak homojen kıvama getirin. Biraz soğuduktan sonra tüketebilirsiniz.

    Bu karışım sayesinde boğazlar yumuşayacak ve balgam sökmek kolaylaşacaktır. Bronşların rahatlaması, balgamın çıkmasını sağlar. Düzenli tüketiminde balgam sorunu ortadan kalkar.


    Kuşadası Belediyesi, heykelleri yeniliyor
    Gündem

    Kuşadası Belediyesi, heykelleri yeniliyor

    Merve Boluğur, babaevine döndü
    Magazin

    Merve Boluğur, babaevine döndü

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir