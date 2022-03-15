Balı yüzüne sürmeyen bin pişman! Mucizevi etkileri ağızları açık bırakıyor...

Faydaları saymakla bitmeyen balı yüzünüze sürerseniz, yenilendiğinizi hissedeceksiniz. Güzelleşmenize yardımcı olacak olan bal, düzenli kullanımı sayesinde vücudu baştan aşağı iyileştiriyor.

Mutfaklardan, sofralardan eksik olmayan ve dünyanın her yerinde severek tüketilen bal, faydaları ile öne çıkıyor.

İçerisinde barındırdığı vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu olan bal, hastalıklara karşı mücadele konusunda vücudu destekliyor.

Ayrıca çağımızın hastalığı olan kanserle bile savaşan bal, içerisinde kanseri önleyen flavonoidler barındırır.

Boğazı yumuştan ve geçmeyen gıcık, inatçı öksürüklere iyi gelen bal; kış hastalıklarından kurtulmak için kişiye yardım eder.

Aynı zamanda birçok yemeğe ve tatlılara yakışan bal, günümüzde ise bir hayli yüksek fiyatlara alıcı buluyor...

Kıymetli bir besin olan ve oldukça pahalı olan balın en doğalını tüketmek, bu faydaları almanıza yardımcı olur.

Vücut için faydalı olan bal, yüze sürüldüğünde cildi yenilmeye yardımcı oluyor ve daha parlak bir görüntü veriyor.

BALI YÜZÜNÜZE SÜRERSENİZ NE OLUR?

Kurumuş, solmuş ve yıpranmış cildi derinlemesine nemlendirir.

Gözenekleri temizler ve siyah noktalarla vedalaşmanız için destek olur.

Ölü derileri canlandırır ve cildin kaybettiği tazeliği yeniden kazanmasını sağlar.

Akne ve sivilcelerle savaşır. Akne ve sivilcelerin olmadığı bir cilt ise daha temiz gözükür.

Yaşlılık izlerini azaltır. Birkaç yaş daha genç ve diri gözükmenize katkı verir.

Cildi yumuşacık, pamuk gibi yapar. Bu sayede eliniz cildinize her gittiğinde mutlulukla gülümsersiniz.

Karışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Kaza ayaklarıyla moralinizi bozmanıza izin vermez.

BAL MASKESİ TARİFİ

Bal maskesi yapmak çok basit ve keyifli bir iş. Bu tarif sayesinde cildiniz hem yenilenecek hem de kaybettiği nemi geri kazanacak. Temiz ve kuru cildinizin üzerine bal sürün ve 20 dakikaya yakın bekletin.

Ardından soğuk su ile durulayın ve bu maskeyi haftada 1 ya da 2 kez yapabilirsiniz. Yapma sıklığını cildinizin ihtiyacına göre ayarlayın.

BALIN BESİN DEĞERLERİ

Balın besin değerleri şu şekildedir;

100 gram bal için;