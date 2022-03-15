Banyo yaparken kaynatın, bir kovaya koyun... Bu ot sayesinde o dertlerden eser kalmayacak!

Banyo yaparken kaynatın, bir kovaya koyun... Bu ot sayesinde o dertlerden eser kalmayacak!

Son yıllarda öksürük otunun popülaritesi artarken, banyoda kullanıldığında vücuda iyi geldiği ortaya çıktı. Birçok alanda kullanımı bulunan öksürük otu, alternatif tıbbın vazgeçilmezi...

Yıllardır doğadan faydalanan insanlar, birçok otun sağlığa iyi geldiğini tespit etmiş ve ilaç olarak kullanmıştır.

Bu sağlığa faydalı olan otlar arasında yer alan öksürük otu halk arasında; farfara otu, sulandık otu, gabalak, kavalak, şabla ve kusut isimleriyle biliniyor.

Dünyada Avrupa ve Asya'da, Türkiye’de de Ege, Marmara ve Akdeniz’de yetiştirilen öksürük otu, son yıllarda popülaritesi artan bir bitki olarak öne çıkıyor.

Adından anlaşılacağı üzere öksürüğü kesmeye iyi gelen bitkinin faydaları bu kadarla sınırlı kalmıyor.

Nezle, grip, soğuk algınlığı gibi solunum yolu hastalıklarına iyi gelen öksürük otu, yanınızdan ayırmamanız gereken bir bitki..

Peki, Öksürük otunun diğer faydaları nelerdir, neye iyi gelir? İşte binbir mucizesi olan öksürük otunun faydaları...

ÖKSÜRÜK OTUNUN FAYDALARI

Üst solunum yolu hastalıklarına iyi gelen öksürük otu, virüsü vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı oluyor.

Virüsle savaşan ve hastalıklardan arındıran öksürük otu, organların hasar almasına engel oluyor.

Gribe ve nezleye iyi gelen öksürük otu, kulakları koruyor ve duyma konusunda sorun yaşayan kişilere yardımcı oluyor. Kulakların enfeksiyondan dolayı kapanmasına iyi gelen öksürük otundan birazcık sürmeniz yeterli.

Sinir sistemini koruyucu özelliği sayesinde daha rahat hissetmeyi sağlar. Bu sayede stresi uzaklaştırır ve günü daha rahat geçirmenize katkı verir.

Yaralar, çıbanlar, böcek sokmaları gibi durumlarda merhem olarak kullanılan öksürük otu, banyo yaparken kullanılırsa vücut ağrılarına iyi geliyor.

Banyo esnasında kaynatıp bir kovaya koyduğunuz öksürük otu, ayak ağrılarınızı şıp diye kesecek.

Serin ve kuru yerlerde, hatta cam kavanozda yaklaşık 1 yıl muhafaza edilebilen öksürük otu ihtiyaç duyuldukça kullanılabilir.

Ancak vücudunuz için fazlasını kullanmaktan kaçının. Dengeli ve aralıklarla kulllanmaya çalışın.