Baş ve boyun kanserlerinin sık rastlanan belirtileri

Baş Boyun Kanserleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisin yüzde 90 oranında hastalarda iyileşme sağladığını bildirdi.

Baş ve boyun kanserleri, başın ve boğazın belirli bölgelerindeki dokularda meydana gelen kanser türlerine verilen genel addır. Tüm kanser türlerinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturur. Başlıca görülen türleri; ağız, ağız boşluğu, dudak, yutak, geniz ve gırtlak kanserleridir.

Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özdoğan, kanserle mücadelede Türkiye'nin çok iyi teknolojik tedaviler yaptığını, kaliteli hekimlere sahip olduğunu söyledi. Kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Özdoğan, bunu başarmaları halinde hastalığı yarı yarıya önleyebileceklerini kaydetti.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Baş ve boyun kanserleri, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen kanser türleri arasında yer almaktadır. Baş ve boyun kanserlerinin büyük çoğunluğu erken dönemde belirti verirler. Belirtiler erken fark edilip, doktor erken uyarılırsa, doktorun zamanında doğru teşhis koyması kolaylaştırılabilir.

Baş-boyun bölgesindeki bazı değişimler kansere işaret edebilir. İşte, o işaretlerden bazıları;

- Baş ve boyunda şişlik,

- Dudakta, dilde, ağız iç bölgesinde iyileşmeyen yaralar,

- Ses kısıklığı,

- Yutma güçlüğü,

- Burun tıkanıklığı,

- Kulak ağrısı,

- İşitme kaybı,

- Yüz felci.

“ERKEN TEŞHİSTE BAŞARI ORANI YÜZDE 90”

Bütün kanserlerde olduğu gibi baş ve boyun kanserlerinde de erken tanının önemine dikkati çeken Özdoğan, "Baş ve boyun kanseri gibi tedavisi zor olan kanser türlerinde erken teşhis ile yüzde 90'ın üzerinde hastalarda iyileşme görüyoruz. En önemli faktörler sigara, alkol ve beslenmedeki dengesizlik, HPV. Yaşamımızdan sigarayı çıkartır, alkolü azaltır ya da hiç kullanmazsak, hijyenimize dikkat edersek HPV'ye karşı aşı olursak, Akdeniz diyeti ile beslenirsek tüm kanserleri ciddi oranda yok edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Baş ve boyun kanserlerinin en önemli belirtilerinin burunda tıkanıklık ve kanama, boyun şişlikleri, ağızda iyileşmeyen yaralar olduğuna işaret eden Özdoğan, Türkiye'de her yıl 8 bin civarında kişiye baş ve boyun kanseri teşhisi konduğunu dile getirdi.