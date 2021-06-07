Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü belirtileri ve tedavisi

Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü belirtileri ve tedavisi

Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nin bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda 36 kuştan 8 karga ve bir saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlandığı öğrenildi. Peki Batı Nil Virüsü nedir?

Yaklaşık bir buçuk yıldır mücadele ettiğimiz koronavirüsün ardından yeni bir virüs daha gündeme geldi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından yaklaşık bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yürütülen çalışmada, 24 karga ve 12 saksağan incelendi.

İncelenen 36 kuştan 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü'ne rastlanması nedeniyle uzmanlar, ölü kuşlarla temas edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bunun üzerine vatandaşlar Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Batı Nil virüsü nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü belirtileri nelerdir, tedavisi var mı? İşte Batı Nil virüsü hakkında merak edilenler...

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir enfeksiyondur. Hastalık etkeni virüs, Flaviviridaeailesinin Flavivirüs cinsinde yer alır.

BATI NİL VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Uzmanlar, virüsün direkt olarak kuşlardan bulaşmadığını ancak yine de ölü kuşlarla temas edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.

Kan yoluyla bulaştığı bilinen bu enfeksiyonun, asıl bulaşma yolunun sivrisineklerin kuşların kanını emmesi ve sivrisineklerden insanlara bulaşması şeklinde olduğu belirtildi.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğunlukla grip benzeri semptomlarla ortaya çıkan Batı Nil Virüsü hastalığının kuluçka süresi 3-14 gündür.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık %80’inde herhangi bir belirti görülmezken hastaların yaklaşık %20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülür. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir.

İleri vakalarda ise semptomlar arasında, santral sinir sistemi tutulumuna bağlı olarak uyuşukluk, boynu dik tutamama, zihin bulanıklığı, kas seyirmesi ve dışarıdan görülecek şekilde titreme, koma, konvülsiyon olarak bilinen geçici nörolojik işlev bozuklukları, menenjit, ensefalit, ataksi ve felç de görülebilir.

BATI NİL VİRÜSÜ'NDEN NASIL KORUNULUR?

Batı Nil Virüsü'nün neden olduğu enfeksiyonun bulaşma şekli sivrisinek ısırığı olduğundan, ısırıkları engellemek ve ilaçlama son derece önemlidir.

Sivrisineklerin geceleri beslendiğini göz önünde bulundurarak riskli bölgelerde uzun kollu kıyafetler giymek, kapı ve pencereleri açmak yerine klima kullanmak ve sulak alanlardan uzak durmak da olası sivrisinek ısırıklarını engellemek için etkin yöntemlerdir.

Ayrıca riskli bölgelere yapılan seyahatler sonrasında kendinizi hâlsiz, yorgun ve hasta hissediyorsanız, sağlık kontrollerinizi yaptırmanız gerekmektedir.

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Spesifik bir tedavisi bulunmayan bu enfeksiyonda, klinikte destek tedavisi esastır. Hastalığın nöroinvazivformunda ölümler olabilmektedir. Hastalıktan korunmak için insanlara yönelik aşı bulunmamaktadır.