Batık problemi ile başı dertte olanlar! İşte size en etkili yöntemler

Batık problemi ile başı dertte olanlar! İşte size en etkili yöntemler

Her kadın pürüzsüz bacaklara sahip olmak isterken, batık derdinden kurtulamıyor. Batık sorunundan kurtulmak isteyen kadınlar, evde deneyebilecekleri yöntemleri araştırıyor.

Her kadının ortak problemlerinden birisi olan ve bacaklarda oluşan batıklar, hayatı kabusa çevirebiliyor.

Her epilasyon sonrası başa bela olan batıklardan kurtulmak için, evde bazı yöntemleri deneyebilirsiniz.

Batıklarla baş etmek için doğru olan yolları öğrenmek gerekiyor çünkü bazı uygulamalar batıkların artışına neden olabilir.

Bu nedenle batıklardan kurtulmak için üst üste jilet uygulamayı bırakıp, doğru sonuçlar elde edeceğiniz yöntemlere yönelmeniz gerekiyor.

Peki, Bacaklardaki batıklardan nasıl kurtulabiliriz? İşte yanıtı...

BACAKLARDAKİ BATIKLARINDAN KURTULMANIN YOLLARI

Banyo sırasında yapılan keseleme işlemi batıklarla savaşan etkili bir yöntemdir. Keseleme ile cilt ölü derilerden arındırılarak, batık oluşumunun önüne geçilebilir.

Ağda zamanına dikkat edin. Kıllar doğru uzunluğa geldiğinde ağda yapmak oldukça önemli. Küçük kıllar ağda tarafından çekilmez ve batık oluşur.

Ağda sonra bacaklarınızı direk suyla yıkamayın. Çünkü ağda sonrası kullanılan tüy azaltıcı krem veya losyonlar zamanla tüy ve batık oluşma riskini azaltır.

Elektrikli epilatörler batık oluşumuna zemin hazırlıyor. Bu yüzden epilasyon yöntemlerinizi değiştirebilirsiniz.

Nemlendirici ya da doğal yağlar sürerseniz, bacaklarınızdaki batık oluşumuna dur diyebilirsiniz. Ancak bu konuda detaylı bir araştırma yapın. Alerjiniz olmamasına dikkat edin.

Bacaklara uygulanacak peeling, ölü derinin atılmasını sağlar. Bu durum yine batık oluşumunun önüne geçen bir uygulamadır. Cilt tipinize uygun peelingleri seçebilirsiniz. Cilt tipinizi öğrenmek için, test yaptırabilirsiniz.

Ponza taşı bir nevi kese işlemi gibi cildinizi ölü derilerden arındırır ve batık sorununuzu en aza indirir. Bu nedenle ponza taşı kullanabilirsiniz.