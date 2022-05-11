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    Batman'da 15 yıldır hastalığı bulunamıyor

    Yıllar önce ayakları şişmeye başlayan Nezrife Tiryaki, hastalığına teşhis koyabilecek bir doktor arıyor.
    • 11.05.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 09:42
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    Batman'da 15 yıldır hastalığı bulunamıyor

    Batmanlı 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

    Ayakları günden güne şişen kadın, tedavi için gitmedik doktor bırakmadı.

    Ancak hiçbir doktor Tiryaki'nin hastalığına teşhis koyamadı.

    Kimi doktor iltihap dedi, kimisi ise fil hastalığı.

    "Eskisi gibi yürümek istiyorum"

    Hayatının normale dönmesini isteyen Tiryaki, "Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum.

    Batman'da 15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü

    "Kafama vurursa hastane yolunda ölebilirim"

    Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim." diye konuştu.

    Yardım bekliyorlar

    İHA'nın haberine göre doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi.

    Batman da 15 yıldır hastalığı bulunamıyor #1

    Batman da 15 yıldır hastalığı bulunamıyor #2


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