Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? Sadece bir haftada zayıflatan mucizevi diyet...

Bayramda alınan kilolar nasıl verilir? Sadece bir haftada zayıflatan mucizevi diyet...

Bayramda aldığınız kiloların kalıcı olmasından mı korkuyorsunuz? Güçlü bir zayıflama diyeti sayesinde aldığınız kiloları kolayca verebilirsiniz. Bu yöntemi bir hafta boyunca deneyin!

Tatillerde beslenme durumu ne yazık ki tam olarak kontrol edilemiyor. Her çeşit dondurma, tatlı ve aperatifler gün boyunca tüketilebiliyor. Çoğu zaman bayram tatili gibi uzun tatillerden dönerken tartıya endişeyle çıkabilirsiniz. Sürpriz, bir gram bile almamış olmanızdır. Peki, tatilde alınan kilolar verilir?

Panik yapmayın, çok fazla çaba harcamadan onları verebilirsiniz. Çoğu zaman basit bir normale dönüş, tatillerde alınan 1 veya 2 kilonun üstesinden gelmek için yeterlidir, ancak iyi beslenme alışkanlıklarına devam etmek gerekir.

Kendinizi zorlamadan nasıl kilo verilir?

Tatillerde kilo aldığınızda, bunun nedeni çoğu zaman normalden daha fazla şeker yemenizdir. Bu durumdaysanız, uzun süre nasıl kilo vereceğinizi merak etmenize gerek yok, vücudunuzu detoks etmek ve birikmiş kiloları hızla kaybetmek için şeker tüketiminizi önemli ölçüde azaltın.

Kendinizi her şeyden mahrum bırakmanıza gerek yok. Sadece tatlıları, şekerli içecekleri ve dondurma gibi fazla şeker içeren atıştırmalıkları atlamanız yeterli. Ayrıca yemekleri kendiniz pişirmeye çalışın, hazır yemeklerde bulunan tüm ilave şekerlerden bu şekilde kurtulabilirsiniz.

Kilo vermek için tatil dönüşü spora geri dönmeyi de unutmayın. Tekrar hareket etmeye başlayarak, ideal kilonuzu geri kazanmak için en iyi adımlardan bitini atmış oalcaksınız. Bayramdan önce spor yapmıyor muydunuz? Mazeret yok, dönüş, başlamak için mükemmel bir zaman...

Zayıflama diyetinizde şekeri neden yasaklamalısınız?

Zayıflama diyetinin bir parçası olarak veya sadece sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak şekeri yasaklamak yaygın bir davranıştır. Ancak şekersiz diyete başlamadan önce, şekerin neden sevilmediğini merak edebilirsiniz.

İlk olarak, şeker hakkında bazı gerçekleri dile getirerek başlayalım. Şekerin tamamen düşmanınız olmadığını bilin. Zarar görmemek için ideal miktarda yemek yeterlidir.

Ne kadar çok şeker tüketirseniz o kadar fazla kilo almanız kaçınılmaz olacaktır. Sağlığınıza zarar vermemesi için tüketimini azaltmanız gerekir. Makul miktarlarda şeker vücudunuzun düzgün çalışmasına yardımcı olacaktır ve bu durum zayıflama diyetiniz sırasında bile geçerlidir.

Ancak sağlıklı beslenme için dikkat edilmesi gereken detaylar vardır. Bunlardan biri de kilo vermek istiyorsanız beyaz şekerin hiç tavsiye edilmediğini bilmektir. Çok kalorili olan şeker, zayıflama diyetinizdeki tüm çabalarınızı boşa çıkarabilir. Ve büyük miktarlarda tüketildiğinde vücudunuzda depolanır. Kilo alımı da buradan gelir.

Vücut tarafından emildiğinde şeker yağa dönüşür. Kalçalarınızı, basenlerinizi, göbeğinizi ve hatta bazen çenenizi kaplayan kiloların çoğu buradan gelir. Bu tür durumlardan kaçınmak için zayıflama diyetinizde beyaz şekeri yasaklamak gerekir.

Şeker tüketimi nasıl durdurulur?

Şeker, günlük olarak tüketilen birçok üründe bulunur. Etkili bir zayıflama diyeti için tüketimlerini büyük ölçüde azaltmanız gerekir. Bunun için birkaç küçük ipucunu uygulayabilirsiniz.

Bir haftalık diyet sırasında şeker tüketmemek için ilk adım, onu farklı ürünlerle değiştirmektir. Beyaz şekeri yasakladığınızda farklı alternatiflere yönelebilirsiniz. Bu özellikle, sizi kilo alma riskine sokmadan aynı derecede lezzetli olan bal için geçerlidir. Tarçın veya vanilya ile de hazırladığınız yemeklerin lezzetini artırabilirsiniz.

Kan şekerinizin düşmesini önlemek için meyve ve sebzelere güvenebilirsiniz. Bu gıdalar, vücudunuz için diğer gerekli besinleri sağlarken ayrıca doğal şeker sağlarlar. Bu, doğru zayıflama diyetini uygularken sağlıklı kalmayı kolaylaştırır.

Şekeri bırakmanın en iyi yolu, ne kadar yediğinizin farkında olarak başlamaktır. Bazı kişiler günde üç öğün yemek yemeyi sever, bazıları ise gün boyunca küçük miktarlarda yemeyi tercih eder. Yeme alışkanlıkları yaşam tarzına ve bireysel ihtiyaçlara göre değişir.

Günlük veya sık tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerin bir listesini yapın. Kahvenizi tatlandırıyor, gazoz, kola, meyve suyu veya şekerli çay mı içiyorsunuz? Daha çok bitter çikolata mı yoksa sütlü çikolata mı yiyorsunuz? Hazır yemekler mi yoksa taze ürünler mi yersiniz?

Listenizi yaptıktan sonra, gizli şekerleri ortadan kaldırın. Günümüzde şeker her yerde, hatta bazı tuzlu yemeklerde bile mevcut. Şeker rahatlatıcı ve bağımlılık yaptığı için gıda endüstrisinde oldukça fazla kullanılır. Baharatlara, donmuş yemeklere, konservelere bol miktarda eklenirler. Ve doğal olarak tatlı olan ürünlerin çoğunda şeker kullanılır. Bisküviler, aromalı yoğurtlar, kremalar ve soslar gibi ürünlerde çok miktarda şeker bulunabilir.

Şeker bağımlılık yapıyor

Şeker, aşırı tükettiğinizde sizi bağımlı hale getirir. Üzüldüğünüzde, stresliyken veya uykusuzken şekeri daha sık isteyebilirsiniz. Şekeri vücuttan detoks etmek ve tüketimini durdurmak için ideal olan iyi bir gece uykusu uyumak, rahatlamak, pozitifliği ve rahatlığı başka yerlerde bulmaktır.

Spor yapmak tavsiye edilir ama aynı zamanda kendinizi arındırmak ve şeker isteğini her ortaya çıktığında kesmek için bitki çaylarının tüketimi de şiddetle tavsiye edilir.

Sıcak içecekler rahatlatıcıdır. Sevdiğiniz tada sahip bitki çaylarını seçin ve şeker isteğiniz varsa yanında biraz bitter çikolata tüketin. Bakliyatları diyetinize mutlaka ekleyin ve hazır ürünleri mümkün olduğunca diyetinizden çıkarın.

Açlık hissine ve tatlı krizlerine çeşitli faktörler neden olabilir. Açlığı susuzlukla karıştırma durumu çok yaygındır çünkü beynin endokrin sistemle iletişim kurmasını sağlayan bölgesi olan hipotalamus, her iki duyuyu da aynı anda düzenler. Acıktığınızda, önce su içmeyi ve yemeden önce bir süre beklemeyi unutmayın. Bu sırada hala aç hissediyorsanız kendinizi mahrum etmeyin, ancak yemeklerin miktarlarına dikkat edin. Yorgun olacağınızdan ya da aç kalacağınızdan korkmayın, zamanı gelince tekrar yiyeceksiniz. Ayrıca yemeğin kalitesine de dikkat edin, lif eksikliği mide dolu olsa bile açlık hissine neden olur. Lifler baklagiller, kuru meyveler ve meyve ve sebzelerde büyük miktarlarda bulunur.

Şekeri kesmek ya da tüketimini azaltmak sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz, dişlerinizi ve kalbinizi de korur. Şeker tüketimi iltihaplanmayı tetiklediği için bıraktığınızda cildinizin de gözle görülür şekilde iyileşecektir. Şekerin hafıza ve ruh hali üzerinde de zararlı etkileri vardır. İyi bir detoks kesinlikle sizi gülümsetecek, enerji verecek ve sağlıklı bir beyne sahip olmanızı sağlayacaktır.

