Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı?

Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı?

Sağlık sorunu yaşayan ve ilaç almak isteyenler, "Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı?

Kurban Bayramı tüm İslam alemi tarafından coşku ve paylaşımla kutlanmaya devam ediyor.

Bayramın üçüncü gününü yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken, birçok kurumun ise ne zaman açılacağı merak ediliyor.

Resmi tatil nedeniyle devlet kurumları ve eczaneler hizmet vermiyor.

Ancak eczanede işi olan vatandaşlar, bayramın üçün günü açılk olup olmadığını merak ediyor.

Bu kapsamda da, "Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı? İşte yanıtı...

Bayramın üçüncü günü eczaneler kapalı mı, açık mı?

Eczaneler bayramın 1., 2., 3. ve 4. günü kapalı olacak ancak nöbetçi eczaneler vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürecek.

12 Temmuza kadar resmi tatil, daha sonra 18 Temmuza kadar idari tatil sayılıyor. Bu sebeple birçok eczane 12 Temmuzda kapılarını açacak.