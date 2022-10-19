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    Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?

    Anne olmayı bekleyen kadınlar, bebeklerinin kalp atışlarını duymak için gün sayıyor. Peki, Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?
    • 19.10.2022 - 15:38
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    Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?

    Anne olmak isteyenler ve bu konu hakkında emek verenler, ilk bebeklerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

    Annelik için gün sayan ve bebeklerinin her anını kaydeden adaylar, özellikle kalp atışını duymak istiyor.

    Bebeğin kalp atışını duyana kadar hissedemeyen anneler için, kalp atışını duymak bambaşka bir hisler barındırıyor.

    Sağlıklı olan bebeklerinin kalp atışını duymak için gün sayan anneler, "Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?" sorusunu araştırıyor.

    Annelik hissini doğumdan önce yaşamak isteyenler, ultrason sayesinde bunu öğrenebiliyor. ,

    Peki, Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? İşte yanıtı...

    Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?

    Anne karnındaki bebeğin kalp atışları, 6. hafta itibariyle duyuluyor.

    Bazı hamileliklerde bu süre 7. haftayı bulabilir ve kalp atışları en rahat  8.haftadan sonra daha sağlıklı dinlenebilir.

    Hamilelikte 5. haftada bebeğin kalp atışlarının dinlenebilmesi için, transvajinal ultrason yapılması gerekebilir. Bu yöntem riskli hamileliklerde uygulanabilir.

    Yaklaşık olarak 13. haftada bebeğin dış cinsiyet organları gelişmeye başlamıştır. 14. haftada bebeğin prostat bezi ya da yumurtalıkları abdomenden pelvise inmeye başlar.

    Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? #1

    16. hafta itibariyle ise bebeğin ultrasonografideki görüntüsü çok nettir ve neredeyse her organı görülebilir. Cinsiyet haberi de bu haftadan sonra merak eden ailelere verilebilir.

    Bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? #2


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