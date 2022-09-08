Bebekler ne zaman görmeye başlar? İşte bebeklerin ay ay görme gelişimi...

Bebek sahibi olan anne ve babalar, her gelişimi yakından takip ediyor. Bebeklerin görmesinden ilk konuşmasına kadar her anı takip eden anne ve babalar, ay ay gelişim takvimine de hakim olmak istiyor.

Bebek sahibi olmak herkesin hayali... Bazı çiftler bu konuda şanslı olurken, bazıları ise anne ve baba olmak için tedavi görüyor. Bu tedavi süreçleri başarı ile tamamlananlar, bebeklerini kucaklarına almanın heyecanını yaşıyor.

Bu süreçte bebeklerini kucaklarına almayı bekleyen çiftler, bir yandan ise gelişmeleri araştırıyor.

Bebekleri dünyaya gelmeden önce birçok konuya hakim olmak isteyen aileler, süreçleri merak ediyor. Bebeğin gelişimine önem verenler, ilk görmesinden ilk yürümesine kadar her şeyi didikliyor.

Bebeklerin özellikle görme konusunda takip edilmesi gereken bir takvimi var.Bu takvimde ay ay bebeklerin görmesiyle ilgili süreç hakkında bilgilenebilirsiniz.

Bebeğin fiziksel becerilerinden görme becerisi ve belirginleşmeye başlayan göz rengi doğumdan bir süre sonra şekillenir.

Bu yüzden aslında görme süreçleriyle ilgili bir takvim var diyebiliriz.Peki, Bebekler ne zaman görmeye başlar? İşte detaylar..

Bebekler ne zaman görmeye başlar?

Bebeğiniz ilk doğduğunda aydınlığı ve karanlığı ayıranilecek duruma gelir. Hatta 15-20 santim uzağındaki cisimleri görebilir.

Bebekler göz teması kurmaya ise üç aylıkken başlar. Süreci sakince takip etmeniz zaten bunları gözleme noktasında size yardımcı olacaktır.

Dört aylık bir bebek nesnelere ve kişilere daha uzun süre bakabilir ve hareket halindeki nesneleri daha hızlı algılayabilir.

Bebekler beşinci ayın sonuna geldiklerinde ise nesneleri ve gördüklerini inceleme sürecine başlarlar.

18 aylık olduklarında ise eline verdiğiniz oyuncukları incelemeye başlarlar.Resimli kitaplardaki resimleri de net bir şekilde görebilirler.

2 yaş: Artık cisimlerin en küçük ayrıntısını görebilir, farklılık ve benzerlikleri de ayırt edebilirler. Bu yaş bu nedenle oldukça önemlidir.

Bebeğiniz 3 yaşına geldiğinde, görme yetisi erişkinlerin yüzde 80'inine ulaşır. Bu süreçleri analiz ederek, notlar almak ileride size güzel bir anı olarak kalabilir.