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    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı

    Vakaların düşmesinin ardından tedbirleri gevşetme kararı alınan Belçika’da, maske zorunluluğu kaldırıldı.
    • AA
    • 08.03.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 10:02
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    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, birçok ülkede maske kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde adımlar atıldı.

    Belçika hükümeti de koronavirüs vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi.

    TOPLU TAŞIMADA MASKE ÇIKARILMADI

    Otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

    SERTİFİKA SİSTEMİ KULLANIMDAN KALKTI

    Kapalı mekanlara girişte kullanılan sertifika sistemi de kullanımdan kalktı.

    Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı VİDEO

    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı #1

    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı #2

    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı #3

    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı #4

    Belçika’da maske zorunluluğu kalktı #5


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