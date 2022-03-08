Belçika’da maske zorunluluğu kalktı

Vakaların düşmesinin ardından tedbirleri gevşetme kararı alınan Belçika’da, maske zorunluluğu kaldırıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, birçok ülkede maske kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde adımlar atıldı.

Belçika hükümeti de koronavirüs vakalarında düşüş görülmesinin ardından salgına karşı alınan tedbirleri daha da gevşetmeye karar verdi.

TOPLU TAŞIMADA MASKE ÇIKARILMADI

Otobüs ve tren gibi toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları dışında maske takma zorunluluğu kalkmış oldu.

SERTİFİKA SİSTEMİ KULLANIMDAN KALKTI

Kapalı mekanlara girişte kullanılan sertifika sistemi de kullanımdan kalktı.

Belçika'da maske takma zorunluluğu kalktı VİDEO

