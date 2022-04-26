Belçika'da, yüz binlerce Novavax aşısının bin dozu bile kullanılmadı

Belçika'da, yüz binlerce Novavax aşısının bin dozu bile kullanılmadı

Novavax'tan alınan 500 bin doz aşının 1.000 dozunun dahi kullanılmadığı, kullanım süresi uzatılmazsa birkaç ay için milyarlarca euroluk aşının çöpe gidebileceği belirtildi.

Belçika’da hükümetin koronavirüs ile mücadele kapsamında ekim ayında ABD şirketi Novavax'tan alınan 500 bin doz aşının, 1.000 dozunun dahi kullanılmadığı belirtildi.

Ülkede Flamanca yayınlanan De Morgen gazetesi, şubattan bu yana 423 bin doz aşının teslim edildiğini, ancak aşı şu ana kadar 575 kişide ilk doz, 281 kişide ikinci doz, 113 kişi içinse takviye doz olarak kullanıldığını yazdı.

Aşının fiyatı kamuoyuna açıklanmadı

AA’nın haberine göre; Belçikalı yetkililer, mRNA aşılarıyla ilgili çalışmalar henüz devam ederken Novavax aşısı için sipariş verildiğini, protein bazlı aşının talep edilmesinin o zaman güvenliğe verilen önemden kaynaklandığını söyledi.

Ayrıca aşılar çıktığında birçok kişinin mRNA teknolojisine şüpheyle yaklaştığı hatırlatıldı. Novavax'ın ürettiği aşıların fiyatı ticari gerekçelerle kamuoyuna açıklanmazken, dozunun 18 euro olabileceği belirtildi.

7,6 milyar euro çöpe gidebilir

De Morgen haberinde, şirketin araştırmalar sonucunda ağustosta dolacak kullanım süresini uzatmaması halinde, birkaç ay içinde 7,6 milyon euroluk aşının çöpe gidebileceği ifade edildi. Belçikalı yetkililer, daha önce kullanım sürelerinin üretici firmalarca uzatıldığını hatırlattı.

Aşılama kampanyası durmuş halde

Belçika'daki aşılama kampanyası şu anda neredeyse durmuş halde. Bakanlar, gelecek hafta dördüncü dozların uygulanması konusunda toplantı yapacak. Yaz ayından önce, sadece belirli risk gruplarına dördüncü dozların uygulanması kararı çıkması bekleniyor. Novavax aşısının diğer aşıları olmuş kişilere takviye aşı olarak uygulanması konusunda ise henüz bir onay bulunmuyor.