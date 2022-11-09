Bende yoktur demeyin! İşte WhatsApp'ın neden olduğu o hastalık...

Bende yoktur demeyin! İşte WhatsApp'ın neden olduğu o hastalık...

Mesajlaşmayı çağın en pratik haberleşme yöntemleri arasında sayabiliriz ancak uzmanlar uyarıyor. Ruhsal ve fiziksel olarak sağlık sorunlarına yol açan hastalığın adı "WhatsAppitis".

Gün içerisinde kaç kez mesaj atıyorsunuz hiç düşündünüz mü...

İlişkilerde belirleyici bir yeri olan mesajlaşma, gelişmelerden haberdar olmaktan duygusal boşluğu doldurmaya kadar birçok şeye hitap ediyor.

Özellikle WhatsApp'ın hayatımıza girmesiyle birlikte telefon başında mesaj yazmaya ayrılan vakit her geçen gün artıyor.

Uzmanlar, akıllı cep telefonları, saatler ve tablet bilgisayarlarda anlık mesajlaşma uygulamalarının çok sık kullanılmasının bazı fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklara yol açtığını belirtiyor. Öyle ki, literatürde dijital hastalıklar kapsamında "aşırı mesajlaşma hastalığı" da yerini aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına devam ettiği "e-hastalıklar" arasında yerini alan mesajlaşma tutkusu "WhatsAppitis" olarak geçiyor.

WhatsAppitis nedir

Yılbaşında kendisine gelen kutlama mesajlarına cevap yazmak için neredeyse altı saat 130 gram ağırlığındaki telefonda Whatsapp kullanan hastaya, WhatsAppitis tanısı konuldu.

El ve kollardaki sinir, tendon, kas ve diğer yumuşak dokuların zedelenmesiyle oluşan bu hastalık kan akışında bozulma gibi ciddi problemler ortaya çıkarıyor.

Öte yandan ruhsal problemler de yaratabiliyor. Özellikle ikili ilişkilerde mesaj belli bir sürede yanıt verilmediğinde olumsuz durumlarla karşılaşılıyor.

Haberleri ya da gelişmeleri kaçırma kaygısı da söz konusu oluyor. Bu nedenle elimiz istemsizce telefona gidiyor. İnsanlar mesajlaşma grubuna bir şeyi kaçırma korkusu ya da farklı kaygılar nedeniyle yanıt vermeye çalışıyor.

Aşırı mesajlaşma rahatsızlığı 'WhatsAppitis' hem ruhsal hem de yaşamdaki işlevleri bozuyor.