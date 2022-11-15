Beyniniz için 'Vay be' diyeceğiniz 7 ilginç bilgi!

İnsan sinir sisteminin temel organı olan beyin hakkında bilmediğimiz binlerce bilgi var. Bu bilgilerin neler olduğunu okuyunca, çok şaşıracaksınız!

İnsan beyni, bilim dünyasının araştırdığı ve hala daha sırlarını çözemediği organlar arasında yer alıyor.

Beynin içerisinde yer alan sırlar ve yine beynin işleyişi, en büyük merak konularından birisi..

Birçok filme konu olan beyin ve beyin gelişimi hakkındaki sırlar tam anlamıyla bilinmiyor ancak her geçen gün ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.

Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, beynimizin sonsuz sırlara dolu olduğunu gösteriyor. Ortaya çıkan bilgiler ise insanları şaşırtan mucizevi etkilere sahne oluyor.

Bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sayesinde, beynimize dair aydınlanması gereken karanlıklar açığa çıkıyor.

Ayrıca bu mucizevi organa dair ilk kayıtlar Antik Mısır medeniyetine dayanıyor ve 1800’lerde keşfedilen Edwin Smith Cerrahi Papirüsü içerisinde de yer alıyor.

O günden bugüne kadar beyne dair anlayışımız büyük miktarda değişti ve gelişti.Ortaya çıkan bilgilerle her geçen gün değişmeye devam ediyor.

Bu yazıda ise "Vay be" diyeceğiniz kadar ilginç bilgiler yer alacak. Okurken, beyninizi keşfetme fırsatı bulacaksınız.

Beyin hakkında ilginç bilgiler

Beynimiz ne kadar büyük?

Yetişkin erkek beyinlerinin ortalama 1336 gram, kadın beyinlerinin ise 1198 gram geldiği yapılan araştırmalar ile ortaya konuldu.

Ayrıca yine yapılan araştırmalarda; insan beyninde yaklaşık olarak 90 milyar nöron (sinir hücresi) bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Beyin nelerden oluşur?

BEYİN SAPI

BEYİNCİK

SEREBRUM

İşlev göstermek için ne kadar enerji harcıyor?

Beyin, insan ağırlığının sadece %2’sini oluşturuyor ancak gün içerisinde bedenin ihtiyaç duyduğu enerjinin %25’ini tek başına tüketiyor.

İnsan beyninde ağrı alıcısı bulunur mu?

Beyin ameliyatları genellikle hasta uyutulmadan yapılıyor. Çünkü beyinde acı ya da ağrıyı algılayabilen reseptörler bulunmuyor.

Beyin yaşla birlikte değişir mi?

Ön lob ve hipokampüs 60-70 yaşımıza geldiğimizde küçülmeye başlar ve bunlar bilişsel süreçlerden, hafıza oluşumundan ve hatırlamadan sorumludur. Bu da aslında yeni şeyler öğrenmeyi ve bunları hafızamızda tutmayı zorlaştırır.

Beyin zararlı maddeleri fark edebilir mi?

Beynin kumayı kontrol eden postrema bölgesi, kan-beyin bariyerine duyarsız olan tek bölgedir. Böylece postrema kanımızdaki zararlı maddeleri farkedebilir.

Kaç yaşında "beyin" olgunluğuna ulaşırız?

Yasalara göre ergenlik çağı 18 yaşında doluyor fakat bilime göre insan beyninin olgun hale gelmesi kişinin 25 yaşına gelmesiyle mümkün oluyor.