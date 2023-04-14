Bilgisayar başında çalışanlar dikkat! İşte göz sağlığını korumak için

Son dönemlerde teknolojinin ilerlemesiyle hayatımızda büyük bir yer kaplayan bilgisayarlar, uzun süreli kullanımda büyük zararlar verebiliyor.
Özellikle bilgisayar başında çalışan kişiler, uzun süre bilgisayar ekranına bakmaya maruz kalıyor.
Bu durum çeşitli göz rahatsızlıklarını ortaya çıkarıyor. Özellikle baş ağrısı, göz yorgunluğu ve migren krizi gibi şikayetler…
Uzmanlar uzun süreli bilgisayar kullanımında göz sağlığına çok dikkat edilmeli ve egzersizler yapılması gerektiğini savunuyor.
Biz de sizler için ekran başında göz sağlığınızı koruyabileceğiniz ipuçlarını derledik. İşte ipuçlarından bazıları…
20/20/20 kuralı
Ekran başındayken 20 dakika ekrana baktıktan sonra 20 saniye boyunca en az 20 fit uzakta bir şeye bakın.
Bu yöntem gözlerinize çok ihtiyaç duyduğu bir mola verecek, gerginliği azaltacak ve gözlerinizin zarar görmesini engelleyecektir.
Uygun aydınlatmayı sağlayın
Bilgisayarı iyi aydınlatılmış bir odada kullandığınızdan emin olun. Düşük ışık koşullarında veya karanlıkta bilgisayar kullanmak gözlerinizi olumsuz etkileyebilir.
Yansıma önleyici gözlük takın
Ekrandan yayılan zararlı mavi ışığa doğrudan maruz kalmayı azaltmak için bilgisayar kullanırken parlama önleyici mavi ekran gözlükleri kullanın.
Ekran parlaklığını ayarlayın
Monitörünüzün parlaklık seviyesini gözünüze göre ayarlayın. Bilgisayarı çok yüksek veya çok düşük parlaklık seviyelerinde kullanmayın.
Ekran koruyucu kullanın
Gözlerinizi bilgisayar ekranının yaydığı zararlı mavi ışıktan korumak için bilgisayarınızın ekranına bir ekran koruyucu uygulayın.