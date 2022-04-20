Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "En kritik toplantı" dediği Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı?

Koronavirüs salgını hayatımıza girdikten sonra gelişmeleri kontrol etmek isteyen Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu'nu oluşturdu.

Alanında uzman olan doktorlardan oluşan Bilim Kurulu, salgın süreci boyunca sık sık toplantı yaptı ve gelişmeleri ele aldı.

Bilim Kurulu Toplantısı'nda çıkan kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kameralar karşısına geçerek duyurdu.

Birçok kararın ve sorunun tartışıldığı Bilim Kurulu, salgın sürecinden bu yana uzun zamandır toplanmıyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Fahrettin Koca, "En kritik toplantı" diyerek Bilim Kurulu'na dikkati çekti.

Bu toplantıdan maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağı gündeme gelecek ve salgında yeni bir süreç başlayacak.

Bu kapsamda maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağını merak edenlerin gözü, Fahrettin Koca'da olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yapılması kararlaştırılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan Çarşamba günü yapılacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük.

Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."