Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı ne zaman, yeni kararlar alınacak mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

Koronavirüs vaka sayılarını kontrol altına almak ve salgını durdumak amacıyla alınan tedbirler Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri doğrultusunda alınmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu, yaptığı açıklamada, aşının lojistiği, öncelikle aşılanacak olan sağlık personelinin kapsamı, yaygın aşılama programı ve aşı kayıt sistemi hakkında önerilerde bulunduğunu belirtmişti.

Vatandaşlar toplantının saat kaçta yapılacağını ve Fahrettin Koca'nın açıklamalarını bekliyor. Yeni kararlar ve öneriler çıkacak mı, saat kaçta belli olacak soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu 22 Aralık saat 17.00’de toplanacak. Yaklaşık 2 saat sürecek toplantının ardından Bakan Koca’nın saat 19.00’de kameraların karşısında geçmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadelede son durumu aktaracak olan Bakan Koca, aşıyla ilgili yeni bilgileri ve alınan tedbirler sonrası yeni rakamları paylaşacak.

MUTASYON YENİ TEDBİRLER GETİRECEK Mİ?

İlk olarak İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türü, dünyada panik havası yarattı. Türkiye dahil pek çok ülke İngiltere ile uçuşları askıya alırken; bu durumun yeni tedbirler getirip getirmeyeceği ise merak ediliyor. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu'nda mutasyon ele alınacak.

YERLİ AŞIDAKİ SON GELİŞMELER

Öte yandan ülkemize gelecek Çin aşısıyla ilgili son gelişmeler ve yerli aşı üretiminde yaşanan gelişmeler de toplantının gündem maddelerinden biri olacak.

KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE SON 24 SAAT

Güncel verilere göre, son 24 saatte 192 bin 316 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 309 olarak kayda geçti, 251 kişi yaşamını yitirdi.

Son 24 saatte 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.