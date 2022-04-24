Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli açıklamalar yapacağı Bilim Kurulu'nun ne zaman gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Koronavirüs salgını hayatımıza girdikten sonra toplanmaya başlayan Bilim Kurulu, önemli kararlar alıyor.

Hem salgının seyrini değerlendiren hem de salgın sürecindeki tedbirlere karşı alınan önlemleri paylaşan Bilim Kurulu, geçen hafta toplanacaktı.

Maskelerle ilgili önemli açıklamaların yapacağı toplantı ertelenince, yeni toplantının ne zaman olacağı gündeme geldi.

Bu toplantıdan maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağı gündeme gelecek ve salgında yeni bir süreç başlayacak.

Bu kapsamda maskelerin çıkarılıp çıkarılmayacağını merak edenlerin gözü, Fahrettin Koca'da olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bu hafta var mı? İşte detaylar...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

Büyük bir merakla beklenen Bilim Kurulu Toplantısı 27 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Maske yasağı ile ilgili Bakan Koca'nın; "Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır." sözleri, maske zorunluluğu ile ilgili toplantıda değerlendirmeler yapılacağı şeklinde yorumlanmıştı.