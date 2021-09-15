Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Eylül Bilim Kurulu gündemi...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 15 Eylül Bilim Kurulu gündemi...

Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Mu ve Delta varyantı masadaki konulardan birisi olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının yönünü ele alıyor.

Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.

Oldukça önemli kararların görüşüldüğü ve alındığı Bilim Kurulu ise vatandaşlar tarafından takip ediliyor.

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...

BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Toplantıda aşılamanın yanı sıra, Delta ve Mu varyantları ile mücadele ele alınacak.