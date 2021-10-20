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- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Ekim Bilim Kurulu gündemi...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 20 Ekim Bilim Kurulu gündemi...
- Haber Merkezi
- 20.10.2021 - 10:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrine dair gelişmeleri değerlendiriyor.
Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.
Aşılamanın önemine hem Sağlık Bakanı Koca hem de Bilim Kurulu dikkati çekerken, aşılama oranı da ele alınacak.
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...
BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.