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- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Ekim Bilim Kurulu gündemi...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Ekim Bilim Kurulu gündemi...
- Haber Merkezi
- 27.10.2021 - 11:35
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının seyrine dair gelişmeleri değerlendiriyor.
Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.
Salgına dair her detayın görüşüldüğü toplantıda, aşılama oranı ve aşılamanın az olduğu bölgelere yönelik çalışmalar ele alınacak.
Toplantıda ayrıca 400 gönüllü sayısına ulaşan yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmalarına değinilecek.
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...
BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:30’da açıklama yapacak.