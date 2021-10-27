Haberler

Sağlık Haberleri

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Ekim Bilim Kurulu gündemi...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 27 Ekim Bilim Kurulu gündemi...

Salgının seyrini değerlendirecek olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ne zaman toplanacağı merak konusu oldu. Masadaki en önemli konu ise aşılama oranı olacak. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman?