Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bayram öncesi değerlendirme...

Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu, normalleşmenin üçüncü etabında salgındaki son durumu değerlendirecek. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Kurban Bayramı öncesinde salgının seyrini merak eden vatandaşlar, gözlerini Bilim Kurulu toplantısına çevirdi.

Her hafta koronavirüs salgınındaki seyri değerlendirmek ve tavsiyelerde bulunmak için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tarihi merak ediliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarda bulunacağı toplantının saati ve gündemi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Temmuz Bilim Kurulu gündeminde neler var? İşte detaylar..

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, 14 Temmuz Çarşamba günü yani bugün saat 16.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Bakan Koca, video konferans yöntemi ile yapılacak olan toplantının ardından saat 18.00’da Youtube platformu üzerinden açıklama yapacak.

14 TEMMUZ BİLİM KURULU GÜNDEMİ

Toplantıda normalleşme adımlarının ardından vaka sayıları, hastanelerdeki durum, aşı tedariki, aşılamada gelinen nokta değerlendirilecek.

50 yaş üzeri ve sağlık çalışanları ile başlayan üçüncü doz yani hatırlatma dozlarının yeni yaş gruplarına açılıp açılmayacağı ele alınacak.

Hızla artış gösteren Delta ve Delta Plus varyantları da toplantının gündeminde olacak.