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- Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masada vaka artışı var
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Masada vaka artışı var
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 09:41
- Güncelleme : 29.09.2021 - 09:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu, salgının yönünü ele alıyor.
Bakan Koca toplantıdan sonra gündeme gelen konulara ilişkin bir açıklama yaparak, vatandaşları bilgilendiriyor.
Salgına dair her detayın görüşüldüğü Bilim Kurulu vatandaşlar için oldukça önemli olurken, masada yerli aşı ve vaka artış hızı olacak.
Vaka sayılarının 20 bin bandını geçmesi ve vefat sayılarının artması toplantıdaki en önemli gündem maddesi olurken, yüz yüze eğitimin gidişatı ele alınacak.
Aşılamanın önemine hem Sağlık Bakanı Koca hem de Bilim Kurulu dikkati çekerken, yerli aşıya dair detaylar görüşülecek.
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'nın açıklamasın kaçırmak istemeyenler, "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?" İşte ayrıntılar...
BİLİM KURULU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.