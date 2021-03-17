Bilim Kurulu Üyesi Akın: Hastaneye yatışlar artabilir

Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecinin etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, hastaneye başvurularda artış olduğunu söyledi.

İl il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel risk haritasını değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, şubat ayında Türkiye'ye giren İngiliz varyantının yayılma ve bulaşma özelliğinin çok yüksek olmasından dolayı mart ayında vaka artışının beklendiğini söyledi.

Normalleşme etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını kaydeden Akın, hastaneye başvuralarda artış olduğunu belirterek, "Ama yatışlarda öyle çok yüksek bir artış yok. Hastalık belirtileri takip eden 5 ile 7’nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Buna bağlı olarak hastaneye yatırıyoruz. Demek ki bir dahaki hafta gerçekten Türkiye'deki tablo ağırlaşmaya gidiyorsa, bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz." dedi.

SOSYAL YAŞAM, RİSKİ ARTIRIYOR

Vaka sayılarının arttığı illerde şehirler arası seyahate dikkat çeken Akın, vakaların çok yoğun görüldüğü illerdeki insanların hafif olan daha az görülen illere gitmesi ya da hafif görülen illerdeki insanların yoğun görülen illere gidip, tekrar kendi illerine geri dönmesinin, hastalığın farklı illere bulaşmasına sebep odluğunu söyledi.

Kişilerin zorunluluk halleri dışında il dışına çıkmaması gerektiğinin altını çizen Akın, "'Normalleşme' adı altında verilen sosyalleşme, sosyal yaşamın biraz canlanması riski artırıyor. O yüzden herkesin riskin arttığını düşünerek, kendi önlemlerine daha dikkatli uyması ve takip etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MUTASYONLU VAKALARIN ÇOĞU İNGİLİZ TİPİ

Mutasyonlu virüsün artan vaka artışlarına etkisini değerlendiren Akın, Türkiye'de şu anda dolaşımdaki mutasyonlu virüslerin yüzde 50-60'ının İngiliz tipi olduğunu söyledi.

Vuhan tipi virüsle, İngiliz tipi virüsün bir karışımının yaşandığını ifade eden Akın, "Bu arada sinsi sinsi araya girmek isteyen Güney Afrika mutantı var. O biraz daha sıkıntılı. Şu anda Türkiye'de çok yaygın değil ama o da bir süre sonra yaygınlaşabilir." dedi.