Bilim Kurulu üyesinden 'rehavete kapılmayın' uyarısı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, sıkı tedbirler sonucu gelinen bu noktada vaka sayılarının düşmesi ve aşılamayla birlikte 'rehavete kapılmayın' uyarısında bulundu.

Son birkaç aydır alınan sıkı tedbirler sonucunda hastaneye yatması gereken hasta sayılarında azalma olduğunu ve bunun sonucunda yoğun bakımlarda yatması gereken hastalarda da azalma yaşandığını ifade eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Hem vaka sayılarının azalması hem de aşılamanın, insanlarımızı çok da rehavete sevk etmemesi gerekir." dedi.

"İKİ HAFTADA DURUM TERSİNE DÖNEBİLİR"

Tedbirlerin gevşetilmesi halinde iki hafta içinde durum tam tersine dönebileceğine dikkat çeken Gündüz, "Vaka sayılarının azalması virüsün ortadan kalktığını göstermiyor. Sadece tedbirlerin gerçekten uygulandığı anlamına da geliyor." şeklinde konuştu.

Aşı ile birlikte toplumun önemli bir kısmının bağışıklık kazanıncaya kadar tedbirlere sonuna kadar devam edilmesi gerektiğini söyleyen Gündüz, "Vaka sayılarının azalmasının bizi bu tedbirleri gevşetmeye sevk etmemesi gerekiyor." dedi.

Vakaların azalmasının ve aşılamanın, insanları rehavete sürükleyebileceğinin altını çizen Gündüz, baharın sonunda çok daha iyi bir yaza gireceğimizi umut ettiğini söyledi.

"MUTANT VİRÜSLERE KARŞI DAHA AVANTAJLIYIZ"

CoronaVac aşısının herhangi ciddi bir yan etkisinin görülmediğini dile getiren Gündüz, hastalıktan kurtulmak için toplumun büyük bir kısmının bağışıklık kazanması gerektiğini anlatarak, aşı sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Uygulanan aşının virüsün geçirdiği mutasyonlara karşı da daha avantajlı olduğunun bilindiğini ifade eden Gündüz, Batılı ülkelerinin de inaktif aşıya yöneldiklerine dikkat çekerek, "Biz de bu aşı tercihimizde mutant virüslerle karşılaşsak bile daha avantajlı olduğumuz için daha şanslıyız." şeklinde konuştu.