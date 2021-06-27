Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi toksik etki yapabilir

Ödem atıcı olarak yaygın olarak kullanılan kiraz sapı çaylarının karaciğer yetmezliğine kadar götürebilecek toksik etki yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Terekeci, doğal formüllere karşı uyardı.

El ve ayaklarda şişlik ve hızlı kilo dalgalanmalarının altında ödem problemi yer alabilir. Özellikle içinde bulunduğumuz sıcak havalarda, vücutta su ve tuz tutulumunun artması sonrası ödem sorunları sıklıkla görülebiliyor.

Ödem sorunlarına karşı kullanılan doğal formüllere karşı uyarılarda bulunan İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, sağlığı tehdit eden bazı formüllerle su tutma nedeniyle oluşan şişliği gidermek isterken, farklı sağlık sorunlarının tetiklenebileceğini söyledi.

TÜM VÜCUTTA ÖDEM GÖRÜLEBİLİYOR

Hava sıcaklığının artmasıyla cilde yakın damarlarda genişleme meydana geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Terekeci, bunun ödem artışına ve özellikle ciltte gerilme gibi durumların açığa çıkmasına yol açtığını belirtti.

Su akışının döngü gibi sürekli insan vücudunda devam ettiğini ifade eden Terekeci, "Bazı durumlarda vücutta fazla miktarda su tutulabiliyor. Kalp ve böbrek hastalıkları, alt bacaklardaki damarları bozuklukları, fazla tuz tüketimi, hareketsizlik, özellikle iş yerlerinde çok fazla oturarak çalışmak, gebelik vücutta fazla ödem tutulumuna neden olabiliyor. Bacaklarda, ayakta ve ayak bileğinde şişlik, gerginlik, ağrı, eklemleri hareket ettirmede zorluk gibi bazen de kızarıklık gibi bulgularla karşımıza gelebiliyor. Göz kapakları, yüz, kollarda görülebilir. Bazı hastalık durumunda tüm vücutta iç organlar da dahil olmak üzere ödem meydana gelebilir” şeklinde konuştu.

TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Özellikle tuz içeriği yüksek gıdalardan ve tuz tüketiminden kaçınmak gerektiğinin altını çizen Terekeci, ödem oluşumunu önlemek için jambon, salam, turşu ve aşırı tuzlu zeytin tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi..

Ayrıca hareketsiz kalındığında kan dolaşımının azaldığını ve doku aralıkları ve cilt altına fazla miktarda su geçtiğini ifade eden Terekeci, 2 saatte bir muhakkak hareket yapılması gerektiğini söyledi.

Oturarak çalışan kişilerin muhakkak 10 dakikalık egzersiz ya da yürüyüş yapması gerektiğini belirten Terekeci, "Eğer bu ödem bacaklarda oluyorsa arada bir ya da iki yastıkla 15-30 dakikalık kürler halinde bacakları yukarıya doğru kaldırmak ödemin engellenmesinde oldukça etkili. Yapılan çalışmalar bacaklara günde 2 kere 20'şer dakikalık masaj yapma sonucunda bu ödemin tamamen kaybolduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

DOĞAL VE BASİT FORMÜLLERE DİKKAT

Bazı ödem atıcı formüllerin bilinçsiz kullanımının sağlığı tehdit edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Terekeci, doğal ve basit ödem çözücüler hakkında bilgi verdi.

Maydanoz kürünün doğal bir ödem atıcı olduğunu belirten Terekeci, "Maydanoz kürü hazırlarken 1 bardak kaynar suyun içerisine çeyrek su bardağı kıyılmış maydanozu koyup 5 dakika bekletip süzdükten sonra direkt içebilirsiniz. Günde 2 defa içmek yeterli olacaktır. Birinin sabah erken saatte olmasında fayda var. Maydanoz aslında besin destek ürünü olarak da kullanılabilir." dedi.

Karahindibanın da bir idrar söktürücü olduğunu ifade eden Terekeci, greyfurt ve rezene gibi bir takım uçucu yağların da kullanılabileceğini belirterek, "Bunlar hem çayın içerisine damlatılarak ağızdan alınabilir hem de masaj yağı olarak tercih edilebilir. Faydaları da birçok bilimsel çalışmada gösterilmiştir. Ben aynı zamanda yoğun bakım uzmanıyım. Daha önce yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir ve kan pıhtılaşmasıyla ilgili faktörleri etkileyeceğinden önermeyiz. Kesinlikle bilinçsizce kiraz sapı kullanımını önermiyorum. Bir seferde çok fazla kiraz sapını sıcak suda kaynatmak bilinçsiz bir kullanımdır. Bazen de kirazlar ilaçlandığından çok iyi yıkanmıyor ve hem kendi yan etkisini gösteriyor hem de tarım ilacı içerebiliyor.” şeklinde konuştu.

Sürekli ödem sorunu yaşayan kişilerde doku bütünlüğü bozulacağını da hatırlatan Terekeci, “Üzerine bir enfeksiyon eklenmesi, yara oluşması ve bunun ilerlemesi daha kolay olacaktır. Ödem sorununu çözmek için hareket çok önemli. Vücudun içerisinde suyun belli bölgelerde tutulmaması için tüm vücut içerisinde dengede olması için hareket çok önemli” dedi.