Bill Gates, çocuk felciyle mücadeleye 1,2 milyar dolar bağışlayacak

Teknoloji lideri Gates, virüsle mücadele konusunda kararlı olduklarını söyledi. Gates, "Vazgeçersek yüz binlerce çocuk felç olur" mesajı verdi.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, şimdiye kadarki en büyük finansal taahhüdünü açıkladı.

Amerikalı teknoloji milyarderi Bill Gates, Afrika'da yeni salgınlar görülmeden ve New York'ta bir insan felç olmadan önce, çocuk felcinin ilkbaharda ortadan kaldırılmasına çok yaklaştıklarını düşünüyor.

1,2 milyar dolar taahhüdü

Gates Vakfı, çocuk felci virüsüyle mücadele çabaları kapsamında Küresel Çocuk Felcini Yok Etme Girişimi'ne 1,2 milyar dolar bağışlamaya hazırlanıyor.

Söz konusu meblağın, dünyayı felç edici hastalıktan kurtarmak için finansman açığını kapatmaya yardımcı olacağı belirtiliyor.

Gates: Vazgeçersek yüz binlerce çocuk felç olur

Bloomberg'ün haberine göre, 66 yaşındaki Gates, "Çok kararlıyız. Vazgeçmek, yüz binlerce çocuğun felç olması anlamına gelir." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci virüsünün uluslararası yayılımını 2014 yılında küresel sağlık acil durumu olarak ilan ederken, dünya çapındaki vakalar 2022'de 359'dan 29'a düştü.

"Bazı bağışçılar, eskisi kadar cömert değil"

Söz konusu virüsü ortadan kaldırma çabaları doğrultusunda yılda 370 milyon çocuğa ulaşılması için 4,8 milyar dolara ihtiyacı olduğu hesaplandı.

"Diğer bağışçılardan bazılarının eskiden olduğu kadar cömert olmamalarından dolayı biraz hayal kırıklığına uğradık" diyen Gates, "Şu anda o kadar çok dikkat dağıtıcı şey var ki, düşündüğünüzden daha zor." ifadesini kullandı.