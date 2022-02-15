Bingöl'de 88 yaşındaki Fatma nineyi aşılamak için karlı yolları aştılar

Bingöl'de koronavirüs ile mücadele kapsamında görev yapan mobil sağlık ekipleri, karlı yolları aşarak 88 yaşındaki Fatma Çağan'a ulaşarak aşısını yaptı.

İki doz aşılama oranının yüzde 64,5 olduğu Bingöl'de, Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ile Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cihat Akbana koordinasyonunda doktor, hemşire ve sağlık personelinden oluşturulan mobil ekipler, kar kış demeden hizmet sunmaya devam ediyor.

FATMA NİNE İÇİN KARLI YOLLARI YÜRÜDÜLER

Sağlık ekipleri, rahatsızlıkları nedeniyle evinden çıkamayan Kartal köyünde yaşayan 88 yaşındaki Fatma Çağan'a aşı yapmak için yola koyuldu.

Kar nedeniyle aracın ilerleyemediği noktada yürüyerek eve ulaşan sağlık ekiplerini karşısında gören Çağan, büyük mutluluk yaşadı.

FATMA ÇAĞAN: "ALLAH ONLARI KORUSUN"

Evinde 3. doz aşısı yapılan Fatma Çağan, Zazaca, sağlık ekiplerinin evine gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çağan, "Benim için geldiler, aşımı yaptılar. Allah onları kazalardan belalardan korusun. Melekler arkalarında olsun, sağ salim evlerine gitsinler inşallah." dedi.

Oğlu Yadin Çağan da aşı için randevu aldıktan sonra sağlık ekiplerinin karA rağmen evlerine kadar geldiğini belirtti.

Çağan, "Allah devlete zeval vermesin. Aşı olsun, hastalık olsun her yönden devlet bize yardımcı oluyor. Allah razı olsun." diye konuştu.

"BİR HASTAMIZA BİLE ŞİFA OLABİLİYORSAK NE MUTLU"

Mobil ekipte yer alan ebe Seher Gül Tekin, sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşlara aşı hizmeti götürebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Tekin, özellikle kış mevsiminde zorluklar yaşadıklarını, aracın gidemediği yerleşim yerlerine yürüyerek gitmek durumunda kaldıklarını anlatarak, "Zaman zaman köylülerin yardımıyla, arkadaşlarımızla birbirimize tutunarak, kayarak, düşerek hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Zorlu şartlarda bir hastamıza bile şifa olabiliyorsak ne mutlu." ifadelerini kullandı.

Sağlıkçılar olarak düşündükleri en temel şeyin insanlara faydalı olabilmek olduğunu aktaran Tekin, "İnsanların yüzündeki o mutluluk, hayır duaları, bir insanın bile gönlünü hoş edebilmek en büyük mutluluk oluyor." şeklinde konuştu.

"EMEKLERİMİZİN BOŞA GİTMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Ebe Arzu Hatice Kılıçoğlu da elverişsiz hava koşulları nedeniyle kimi zaman yolda kaldıklarını, yardım beklediklerini belirtti.

Her şeye rağmen vatandaşlara sağlık hizmetini ulaştırdıklarını dile getiren Kılıçoğlu, "Aşı oranlarını yükseltiyor, emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz. Bu da bizi daha da motive ediyor. Teyzemize de bugün ulaşıp, aşısını yaptık, duasını aldık." dedi.