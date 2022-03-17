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- Bingöl’de jandarma, kanser hastasını sırtında taşıdı
Bingöl’de jandarma, kanser hastasını sırtında taşıdı
Yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan kanser hastası Abdulselam Tezel’i, jandarma personeli sırtında taşıyarak helikoptere ulaştırdı. Tezel, helikopterle hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 17.03.2022 - 11:44
Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyünün Yıldırım mezrasında, 48 yaşındaki mide kanseri hastası Tezel'in ağrılarının artması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Sağlık ekipleri, yolu karla kapanan mezraya ulaşmakta zorluk çekince, bölgeye askeri helikopter sevk edildi.
EKİPLER YÜRÜYEREK HASTA EVİNE ULAŞTI
Mezraya helikopterle iniş yapan jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, karla kaplı arazide yürüyerek eve ulaştı.
Evinden alınan Tezel'i, bir süre yakını sırtında taşıdı.
JANDARMA PERSONELİ, HASTAYI SIRTINDA TAŞIDI
Daha sonra köylüye yardım eden jandarma personeli, hastayı helikoptere sırtında taşıyarak götürdü. Tezel, helikopterle Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.