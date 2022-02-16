BioNTech, Afrika’ya konteyner fabrikalar gönderecek

Aşılanma oranının düşük olduğu kıta için BioNTech'in çalışmaları sürüyor. Konteynerlerden yapılan aşı fabrikası tanıtıldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Pfizer ile birlikte ilk aşıyı geliştiren BioNTech, Afrika'daki çalışmalar için kolları sıvadı.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortakları olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, Afrika’da mRNA tabanlı aşıların üretimi için nakliye konteynerlerinden yapılmış aşı fabrikası geliştirdi.

BIONTECH'İN AŞI FABRİKASI

Almanya'nın Marburg kentinde BioNTech, kıtada mRNA tabanlı aşıların üretimi için gerekli ekipmanla donatılmış “nakliye konteynerlerini” Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Senegal, Gana ve Ruanda devlet başkanlarının katılımıyla tanıttı.

BioNTech yetkilileri, söz konusu tanıtımda, toplamda 6 adet 40'lık konteynerden oluşan sistemin “BioNTainer” olarak adlandırıldığını kaydetti.

MRNA TABANLI AŞI ÜRETİMİ

Sistemin gelecekte kolaylıkla genişletilebileceği ve kullanıma sunulduğunda Afrika'da yaygın olarak görülen sıtma veya tüberküloz gibi diğer hastalıklara karşı mRNA tabanlı aşı üretmek üzere ayarlanabileceği belirtildi.

BioNTech, başlangıçta söz konusu konteyner tesisleri personel sağlayarak yönetecek, daha sonra bağımsız çalışmayı temin etmek için bilgi birikimini yerel ortaklara aktaracak.

DÜŞÜK FİYATLA SATILACAK

Afrika’da mRNA üretim tesisi üzerindeki çalışmalara 2022'nin ortalarında başlanacak ve Alman şirketin ilk konteyner fabrika modülü Senegal ve Ruanda’ya yılın ikinci yarısında ulaştırılacak.

Söz konusu tesislerde üretilecek aşıların, Afrika ülkelerinde kâr amacı olmadan düşük bir fiyatla satılması bekleniyor.

AFRİKA'DA AŞILANMA ORANI YÜZDE 11

Yüksek kâr açıklayan BioNTech, yoksul ülkelerde üretim için koronavirüs aşı patentlerini askıya almaya karşı olması nedeniyle eleştirilerin odağında bulunuyordu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre Afrika’da nüfusun sadece yüzde11'i koronavirüse karşı aşılanmış durumda.