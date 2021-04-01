Biontech aşısı hakkında merak edilenleri Prof. Dr. Oğuztürk anlattı

Türkiye’de ilk defa kullanılacak olan Pfizer/Biontech aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, aşının koruyuculuğu ve yan etkileri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de ilk defa kullanılacak olan Pfizer/Biontech aşısına ilişkin önemli bilgiler veren Ankara Şehir Hastanesi Acil Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, açıklanan resmi verilere göre aşının bağışıklık oluşturma anlamında ciddi anlamda başarılı olduğuna dikkat çekti.

Aşının mRNA tekniği ile viral partiküllerin gen dizilimini oluşturarak insanlara enjekte edilip virüs varmış gibi vücudun tepki gösterilmesi şeklindeki bir süreci aktive ederek bağışıklık kazandırdığını anlatan Oğuztürk, bunun yeni bir teknoloji olduğunu, daha önce kanser hastaları başta olmak üzere kullanıldığını ancak viral bir enfeksiyon etkenine yönelik aşı çalışması olarak dünyanın yeni tanık olduğu bir süreç olduğunu söyledi.

BAĞIŞIKLIK KONUSUNDA BAŞARILI

Pfizer/Biontech aşısının bağışıklık oluşturma konusunda açıklanan resmi verilere göre ciddi anlamda başarılı olduğuna değinen Oğuztürk, "Bu aşı insanlara zorunlu olarak yapılmıyor. Sırası gelmiş ve ben bu aşıyı yaptırmak istiyorum diyenlere yapılacak ve ben bu aşıyı tercih etmiyorum diyenler ise yaptırmayacak.” ifadelerini kullandı.

Pfizer/Biontech aşısının 21 gün arayla 2 doz şeklinde uygulandığını aktaran Oğuztürk, aşının daha önce eksi 80 derecede bulundurulması gerektiğini, dolayısıyla dünyada daha geniş kesimlere ulaştırılması pratikliğinden uzak diye eleştiri konusu olduğunu ancak Avrupa İlaç Dairesi'nin son açıklaması ile eksi 15 ve eksi 25 dereceler arasında da kullanımdan önceki son 15 gün içerisinde bu sıcaklık aralığında bulunabileceğinin ifade edildiğini söyledi. Oğuztürk, bunun aşının daha geniş kesimlere yayılması açısından faydalı bir açıklama olduğunu ekledi.

AŞININ BİLİNEN YAN ETKİLERİ

Aşının yan etkilerine yönelik bilgi de veren Oğuztürk, Sinovac firmasının CoronaVac aşısında olduğu gibi yan etkiler yaşanabileceğini, resmi verilere göre yüzde 1'den daha az ciddi yan etkiler olduğunu söyledi.

Aşının bilinen yan etkilerini sıralayan Oğuztürk, enjeksiyon yapılan bölgede kas ağrısı, halsizlik, titreme, ateş yükselmesi, eklem ağrılarının sık olarak görülebildiğini ifade etti. Bu yan etkilerin 24 saat ila 72 saat arasında değişen bir zaman diliminde yaşandığını aktaran Oğuztürk, "Bu aşıyı yaptıran kişilerin bu tür şikayetlerden dolayı panik yapmasına gerek yok, bilinen ve beklenen yan etkiler. Veriler diyor ki; ikinci doz aşıyı yaptırdıktan sonra da bu yan etkiler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu yan etkiler herkeste olacak değil. Sonuçta çözümü olan yan etkiler. Bu anlamda çok ağır seyreden bir yan etki durumu söz konusu değil. Gönül rahatlığı ile bu aşı insanlarımız tarafından yaptırılabilir.” ifadelerini kullandı.

Pfizer/Biontech aşısının daha cazip olmasının nedeninin, birinci dozdan sonra antikor seviyesinin yüksek seviyelere ulaşabilmesi olduğunu vurgulayan Oğuztürk, inaktif virüs aşılarına göre özellikle Pfizer/Biontech aşısında birinci dozdan sonra dahi yapılan çalışmalarda yüksek antikor seviyelerine ulaşılabildiğini söyledi.

Oğuztürk, bu yüksek oluşmuş olan antikor seviyelerini daha uzun süre yüksek seviyede tutabilmek amacıyla ikinci dozun yapıldığını ifade etti.