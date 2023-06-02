BioNTech'in akciğer kanseri ilacında umut verici sonuçlar ortaya çıktı Biyoteknoloji şirketinin yürüttüğü çalışmada katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörleri başarıyla küçültüldü.

AA & Ensonhaber

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile dikkatleri üzerine çeken BioNTech, şimdi de kanserle mücadele çalışmalarına yoğunlaştı.

Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in ortakları olduğu Almanya merkezli biyoteknoloji firması, akciğer kanserine karşı geliştirilen ilaçta önemli mesafeler kaydetti.

Cesaret verici işaretler

BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin akciğer kanserine karşı OncoC4’un antikor adayı ONC-392'nin (gotistobart) faz ½ denemelerinde cesaret verici işaretler alındığı belirtildi.

Kanser tümörlerini küçültmeyi başardılar

Antikor adayının, katılımcıların yaklaşık yüzde 30'unda kanser tümörlerini küçülttüğünün görüldüğü aktarıldı.

Yetkililerden onay için gerekli olan Faz 3 denemelerinin yılın üçüncü çeyreğinde başlamasının planlandığı belirtildi.

200 milyon dolar ödeme yapacaklar

BioNTech ve OncoC4, 20 Mart’ta akciğer kanseri ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacaklarını duyurmuştu.

İş birliği süresince, BioNTech, OncoC4’ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücreti sağlayacak.

Kanser ilacında hedef 2030 öncesi

Uğur Şahin, kanser ilacıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "2030'dan önce hazır olabilir." mesajı vermişti.