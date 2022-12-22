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    BioNTech'in Ruanda'ya göndereceği konteyner aşı fabrikası hazır

    Konteyner fabrika, gelecek yılın ilk çeyreğinde kıta ülkesinde kurulacak. Fabrikalar için sonraki duraklar Senegal ve Güney Afrika olarak belirlendi.
    • 22.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:30
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    BioNTech'in Ruanda'ya göndereceği konteyner aşı fabrikası hazır

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren Almanya merkezli BioNTech, Afrika kıtası için adım atmaya hazırlanıyor.

    Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortakları olduğu şirket, mRNA tabanlı aşı üretimi için tasarlanan ve "BioNtrainer" adı verilen konteyner fabrikanın tamamlandığını duyurdu.

    2023'te Ruanda'da kurulacak

    Şirketten yapılan açıklamada, konteyner fabrikanın Ruanda'ya gönderilmek üzere hazır olduğu belirtildi.

    Açıklamaya göre, söz konusu modül, 2023'ün ilk çeyreğinde Ruanda'nın başkenti Kigali'ye varacak.

    Sonraki duraklar Senegal ve Güney Afrika

    Kigali'de Haziran 2022'de temeli atılan üretim tesisine konuşlandırılacak konteyner fabrika, Afrika ülkelerinin mRNA aşılarına daha hızlı erişim sağlamasını kolaylaştıracak.

    Mobil fabrikalar, daha sonra Senegal ve Güney Afrika'ya da yerleştirilecek.

    BioNTainer, 6 adet 40'lık konteynerden oluşuyor

    Şirket, koronavirüsün yanı sıra yeni geliştirdiği ve insanlar üzerinde denenecek mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşılarını da burada üretmeyi hedefliyor.

    Toplamda 6 adet 40'lık konteynerden oluşan yapı "BioNTainer" olarak adlandırılıyor.

    BioNTech in Ruanda ya göndereceği konteyner aşı fabrikası hazır #1

    Afrika'da koronavirüse karşı tam aşılananların oranı yüzde 26,8

    Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.

    AA'nın haberine göre, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, Afrika'da koronavirüse karşı tam aşılananların oranı yüzde 26,8.

    BioNTech in Ruanda ya göndereceği konteyner aşı fabrikası hazır #2

    BioNTech in Ruanda ya göndereceği konteyner aşı fabrikası hazır #3


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