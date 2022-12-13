Bir çay kaşığıyla gelen mucize! Bu karışım balgamı anında söküp atıyor

Bir çay kaşığıyla gelen mucize! Bu karışım balgamı anında söküp atıyor

Son zamanlarda artan grip hastalığı, öksürüğe ve balgama yol açıyor. Bu durumdan kurtulmanın yolu ise çok basit. Bu karışımla balgamı kökünden kurutabilirsiniz.

Son dönmelerde üst solunum yolu enfeksiyonları yaygınlaştı. Büyük küçük herkes bir türlü geçmeyen kuru öksürük ve balgamdan yakınıyor.

Özellikle havaların soğumasıyla birlikte grip, soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklarla kendini gösteren öksürük zamanla balgama dönüşüyor. Bu durumda öksürük hem vücudu yoruyor hem de istenmeyen ağız kokularına sebep oluyor.

Balgam neden oluşur?

Balgamlı öksürüğün oluşum sebebi ise vücutta üretilen mukusa bağlıdır. Vücudumuz zararlı organizmalardan korunabilmek için mukus üretimi gerçekleştirmektedir.

Solunum yollarında meydana gelen hastalıklar sonucunda vücuttaki mukus üretim oranı artmakta, böylece balgam ve öksürük meydana gelmektedir

Vücudumuzun solunum yollarında ürettiği mukusun görevi aynı zamanda akciğer ve bronşlarla birlikte solunum yollarını zararlı maddelere karşı korumaktır.

Eğer geçmeyen bir kuru öksürüğünüz ve balgamınız var ise bu doğal karışım tam size göre!

Balgamı anında söküyor!

Bir çay kaşığı balın üzerine tuz katıp yiyin. Bu karışımı birkaç gün tekrarlarsanız balgamı söküp atacaktır.