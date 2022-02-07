Bir hafta boyunca kuru soğan suyu içerseniz ne olur?

Bir hafta boyunca kuru soğan suyu içerseniz ne olur?

Kuru soğanın faydaları saymakla bitmezken, bir hafta boyunca suyunu içmek ise kadınsal hastalıklar dahil olmak üzere birçok rahatsızlığa şifa oluyor. Bu nedenle detayları bilmek oldukça önemli.

Mutfağımızdan, yemeklerimizden ve sofralarımızdan eksik etmediğimiz kurun soğan, faydaları ile öne çıkıyor.

Doğrarken gözlerimizi yaşartan ama yemeklere katılmadığı zaman eksikliği hissedilen soğan, tam bir şifacı...

Antioksidan bileşenleri sayesinde bu kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiren soğan, hastalıklara karşı koruyucu bir güç üstleniyor.

Kuru fasulye yemeğinin yanında yumruğumuzla kırdığımız soğan, aslında tam bir hastalık savar. Kansere karşı koruyucu olan soğan, kolesterolü düzenliyor.

Sivilce ve yara izlerinin azalmasında da büyük bir rolü olan kuru soğan, fazla tüketildiğinde mide sorunu olanları yorabilir.

Soğanın bu yararlarından faydalanmak için dengeli tüketmeli ve aşırısına kaçmamalıyız...

İçerisinde bulunan sülfür sayesinde beyin sağlığına katkı sağlayan soğan, kalp sağlığını büyük oranda korur.

Ayrıca sindirilemeyen bazı besinlerin parçalanmasına yardımcı olan kuru soğan, yüksek kan şekerini ise dengeler.

Buraya kadar kuru soğanın binbir faydalarından bazılarına değindik. Peki, Soğan suyu ne işe yarıyor? Bir hafta boyunca soğan suyu içersek ne olur?

Bir hafta boyunca kuru soğan suyu içmek, tıpkı soğan gibi sağlık üzerinde mucizevi sayılabilecek etkilere sahip.

BİR HAFTA BOYUNCA SOĞAN SUYU İÇİLİRSE NE OLUR?

Bir hafta boyunca kuru soğan suyu içmek; vücudu virüslere karşı koruyor. Ayrıca kış ayları ve hastalıklar nedeniyle yorgun düşen vücudu yeniden toparlamaya yardımcı oluyor.

Soğuk havalarda hem kuru soğanı çiğ hem de kaynatarak tüketilmesinin fayda sağladığı uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor.

Bağışıklık sistemindeki antikorların virüslere karşı artmasını sağlıyor ve olan antikorları güçlendiriyor. Böylece hastalık daha kolay atlatılıyor.

Ayrıca soğan suyu idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geliyor ve regl konusunda sorun yaşayan kadınları rahatlatıyor.

Kuru soğan suyu, vücut içindeki hücreleri güçlendirerek organların fonksiyonlarını artırır. Ancak bir hafta boyunca tüketilen kuru soğan suyu kürüne 10 gün ara verilmeli daha sonra yeniden devam edilmelidir.

SOĞAN SUYU KÜRÜ TARİFİ

1 adet soğan

2 bardak su

Bu kürü yapmak için soğanları ortadan ikiye bölün ve 5 ile 10 dakika arasında kaynatın. Bu işlemin ardından soğanın suyunu süzün ve bir bardağa boşaltın.

Ancak çok soğumadan ılık olarak tüketmeye çalışın. Kuru soğan suyu içemeyenler ise içerisine bal ya da limon ekleyebilir.